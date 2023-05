Lagerhalle in Wildeshausen in Vollbrand – weiterer Einsatz gleich danach

Von: Dierk Rohdenburg

In der Wildeshauser Bauerschaft Lüerte brannte am Samstagmorgen eine Scheune. Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen, die Stroh und Maschinenteile vernichteten.

Wildeshausen – Großeinsatz für die Feuerwehren in Wildeshausen am Samstagmorgen um 9:34 Uhr: Eine vorbeifahrende Autofahrerin hatte am First einer Scheune an der Düngstruper Straße austretende Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die etwa acht mal 15 Meter große Scheune bereits in Vollbrand.

65 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren aus Düngstrup und Wildeshausen mit etwa 65 Einsatzkräften konnten den Brand schnell eindämmen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindern. Um alle Glutnester zu erreichen, wurde zudem ein Bagger eingesetzt.

In der Scheune waren Stroh und mehrere ältere Trecker gelagert, die durch den Brand zerstört wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, so die Polizei. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, sie dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen.

Mit einen Großaufgebot versuchten die Feuerwehren die Flammen zu löschen. © Nonstop-News

Gleichzeitig Brand einer Hecke

Während der Löscharbeiten gab es dann noch eine zweite Alarmierung für die Einsatzkräfte, sodass Teilkräfte abgezogen wurden. Um 10:28 Uhr ist es in Wildeshausen in der Straße Katenbäker Berg zu einem Brand einer Hecke gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits von Anwohner eingedämmt worden. Die Einsatzkräfte konnten dann das Feuer komplett löschen. Als Ursache konnte das Abflammen von Unkraut ausgemacht werden. Die Flammen waren auf die Hecke übergetreten, die dann in voller Ausdehnung brannte.

Von der Hecke blieb nicht viel übrig. © Nonstop-News

In diesem Zusammenhang wird von der Polizei darauf hingewiesen, dass gerade bei Trockenheit das Abflammen von Unkraut eine hohe Gefahr eines Brandes birgt. Neben der Hecke, die auf zehn Meter niedergebrannt ist, kam es in diesem Fall zu keinen weiteren Beschädigungen durch den Brand.

Mit diesem Gerät wurde der Heckenbrand ausgelöst. © Nonstop-News