Volkstrauertag: Ukraine-Krieg als zentrales Thema

Ansprachen beschäftigen sich mit dem russischen Angriff

+ © Rullhusen, Leif Kranzniederlegung am Ehrenmal in Wildeshausen. © Rullhusen, Leif

Wildeshausen/Harpstedt/Dötlingen – Der Angriff Russlands auf die Ukraine war das bestimmende Thema der Ansprachen zum gestrigen Volkstrauertag in Wildeshausen, Dötlingen und Harpstedt.

In allen drei Orten legten Vertreter von Kommunen, Vereinen und Organisationen Kränze an Ehrenmälern nieder und gedachten so aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Terror, Unterdrückung und Vertreibung.

„Lange Zeit dachten wir, dass wir zumindest für Europa auf einem guten Weg sind und den Frieden erhalten können“, erklärte Wildeshausens stellvertretende Bürgermeisterin Evelyn Goosmann im Rahmen des offiziellen Totengedenkens in der Friedhofskapelle der Kreisstadt. Vor zehn Jahren habe sie an gleicher Stelle gesagt, dass in Mitteleuropa seit 66 Jahren Frieden herrsche. „Jetzt ist Krieg in Europa. Das macht uns hilflos und wütend. Dabei haben wir mit dem Klimawandel und Hungersnöten eigentlich ganz andere Probleme auf der Welt“, sagte Goosmann. „Dieser Angriffskrieg Russlands geht uns nicht nur nah, er ist auch nah“, mahnte sie. Zugleich betonte sie, dass die Opfer Schutz und Hilfe brauchen. Es sei gut zu sehen, dass es viel Hilfsbereitschaft gebe, auch in Wildeshausen und in diesem Landkreis.

+ Kranzniederlegung in Dötlingen (v.l.): Susanne Schymanitz, Anke Spille und Markus Knoop. © wz

Ähnliche Worte fand Dötlingens Pastorin Susanne Schymanitz auf dem Friedhof des Künstlerdorfes. Vor einem dreiviertel Jahr habe kaum jemand in Europa daran gedacht, am Volkstrauertag nicht nur den Opfern von Krieg- und Gewaltherrschaft aus den Weltkriegen zu gedenken. „Seit dem Ukraine-Krieg sieht es ganz anders aus“, sagte Schymanitz. In der Ukraine und damit in Europa würden jeden Tag Menschen sterben und deren Häuser und Städte zerstört. Daraus müsse man erneut lernen und die Gedanken an alle Opfer neu lenken. „Hoffentlich nicht nur an einem Gedenktag wie diesem, sondern auch als Bitte für den Frieden auf der ganzen Welt“, erklärte die Pastorin.

„Wer von uns hätte vergangenes Jahr, als wir hier am selben Ort standen schon gedacht, dass wir heute und auch in diesem Moment, einen Krieg in unserer unmittelbaren Nähe haben?“, fragte Harpstedts Bürgermeister Stefan Wachholder anlässlich der Kranzniederlegung auf dem Friedhof des Ortes. „Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sehen wir, wie Städte zerbombt, Zivilisten verwundet und getötet werden, dass Menschen fliehen müssen“, führte Wachholder aus. Der Volkstrauertag habe deshalb in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Der Krieg in der Ukraine zeige auch, wie wichtig es sei, die Erinnerung an die Gräueltaten der Weltkriege lebendig zu halten. Selbstverständlich werde auch wieder an die Millionen von Opfern gedacht, die in den Kriegen des vergangenen Jahrhunderts ihr Leben lassen mussten. „Doch in diesem Jahr haben die Opfer solcher Gräueltaten für uns auch ganz neue, ganz junge Gesichter bekommen“, so Harpstedts Bürgermeister. Auch Goosman und Schymanitz vergaßen in ihren Reden die Opfer zurückliegender gewaltsamer Auseinandersetzungen nicht, insbesondere der beiden Weltkriege.

+ Jürgen Meier und Stefan Wachholder bei der Kranzniederlegung in Harpstedt. © Hartmann, Hanno

In Wildeshausen zogen alle Anwesenden nach der Ansprache zum Ehrenmal auf den Friedhof. Dort legten Mitglieder des Offizierskorps der Schützengilde, der Wildeshauser Feuerwehr sowie der Reservistenkameradschaft zwei Kränze nieder. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anke Spille und Ratsmitglied Markus Knoop übernahmen diese ehrenvolle Aufgabe in Dötlingen. In Harpstedt legten Wachholder und Jürgen Meyer von der Schießsportkameradschaft einen Kranz nieder.