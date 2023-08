Weniger Dozenten, aber 73 neue Kurse

Von: Marten Vorwerk

Sie stellen das neue Programm der VHS Wildeshausen vor: Antina Hädicke (von links), Maren Bening, Tina Reiter, Susanne Lieder, Daniel Slawinski und Hinrich Ricklefs. © vorwerk

Die Volkshochschule Wildeshausen hat ihr Angebot für Herbst und Winter vorgestellt: Von Essen über Gesundheit bis hin zu Politik sind viele Themen dabei.

Wildeshausen – 395 Kurse umfasst das neue Programmheft für das zweite Halbjahr der Volkshochschule Wildeshausen (VHS). Auf 120 Seiten sind Angebote über Ernährung und Gesundheit bis hin zu Entspannung, Beruf, Umwelt und Gesellschaft aufgeführt. „Im Herbst fällt das Programm immer etwas schmaler aus“, sagte die neue VHS-Leiterin Antina Hädicke am Mittwochvormittag bei einem Pressegespräch. Dennoch habe die Bildungseinrichtung „wieder einiges zu bieten“. 73 Kurse werden zum ersten Mal angeboten. 150 Dozenten, davon 20 Festangestellte, sind für die Kurse verantwortlich. Die VHS hat insgesamt 14 500 Programmhefte gedruckt. „Die meisten davon werden am Samstag mit dem Wildeshauser Anzeiger verteilt. Weitere Exemplare werden in Banken, Geschäften und Verwaltungen ausgelegt“, erzählte Hädicke.

Neue Angebote im Bereich Ernährung stellte Maren Bening vor. Sie ist Programmbereichsleiterin für Gesundheit, Junge VHS, Kultur und Qualitätsmanagement. „Besonders hervorheben möchte ich die Angebote ,Gerichte auf Weltreise‘ sowie ,Karamell – süß und salzig‘.“ Gerade Karamell habe sich als Zutat für Gerichte etabliert. „Für Leute, die lieber Gewicht verlieren wollen, haben wir ebenfalls ein Angebot“, sagte Bening schmunzelnd. „Heißhunger ade!“ lautet der Programmtitel zu diesem Vortrag. Viele Gesundheitsseminare wie ein Vortrag über Insulinresistenz sind ebenso Teil des Programms wie neue Kurse im Bereich Gesundheit – zum Beispiel ein Yoga-Kurs zu zweit.

Gesprächskreis für politische Themen jetzt am Abend

In ihrem Bereich blickt Tina Reiter, Bildungsmanagerin und verantwortlich für Kultur, schon in Richtung Weihnachten. Für Freitag, 24. November, ist das Adventskonzert der „Profisorischen“ geplant. Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung bietet die neue Dozentin Dani Hildebrand an. „Beim ,Elevator Pitch‘ geht es zum Beispiel darum, jemand anderen in der Zeit einer Fahrstuhlfahrt von einer Idee zu überzeugen“, so Reiter. Ebenfalls neu ist die Dozentin Andrea Michel, die Seminare über Kommunikationstraining geben wird.

Für den „Offenen Gesprächskreis zu politischen Themen“ hofft der Projektmanager der VHS, Hinrich Ricklefs, auf mehr Teilnehmer aus der Bevölkerung. Bisher seien vor allem Ratsmitglieder vor Ort gewesen. „Wir haben das Angebot nun extra in den Abend gelegt, damit Berufstätige dabei sein können“, erklärte er. Auch für Kinder ist jede Menge Programm dabei – ein Escape-Room etwa oder ein Programmierkurs mit dem IPad.

Seit Januar gehört Daniel Slawinski zum Team der VHS. Er ist Programmbereichsleiter für Beruf, EDV und Fremdsprachen. Neben den Sprachkursen für Arabisch, Niederländisch und Deutsch sei vor allem das Lernangebot für Gebärdensprache von Doris Geist interessant. Um Stressbewältigung geht es bei Christa Richters Angeboten „Ruhepunkte“ und „Resilienz“.

Alles in allem sei die Anzahl der Kurse im Vergleich zum Programm vom zweiten Halbjahr 2022 konstant geblieben. „Leider sind es weniger Dozenten. Das hat mit Altersgründen zu tun. Es ist aber auch nicht einfach, qualifizierte Lehrkräfte zu bekommen, die nach ihrer Vollzeittätigkeit am Abend noch Kurse anbieten möchten“, sagte Hädicke. Auch die Teilnehmerzahlen seien noch nicht wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit im Jahr 2019. „Wir hoffen, dass wir da wieder mehr hinkommen“, betonte Hädicke und ergänzte: „Wir haben top ausgebildete Dozenten.“

Programm

Das gesamte Programm und Informationen zur Anmeldung sind im Internet unter www.vhs-wildeshausen.de zu finden.