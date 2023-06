Volkshochschule bietet 30 Kurse für Kinder in den Sommerferien an

+ © bor Hoffen auf viele Teilnehmer: Hinrich Ricklefs (v. l.), Maren Bening und Tina Reiter von der Volkshochschule. © bor

Die Volkshochschule Wildeshausen bietet 30 Kurse für Kinder und Jugendliche im Sommer an. Anmeldungen sind nur noch bis zum 13. Juli möglich.

Wildeshausen – Eine Biogasanlage erkunden, das Programm ChatGPT kennenlernen oder ein Ausflug in die Virtual Reality: Eltern, die ihre Kinder für die Sommerferienkurse an der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen anmelden wollen, sollten sich beeilen. Viele Angebote sind bereits ausgebucht, und Anmeldungen sind nur noch bis zum 13. Juli möglich.

Am Montag stellten Hinrich Ricklefs, Maren Bening und Tina Reiter von der VHS die Angebote bei einem Pressetermin vor. Gab es im vergangenen Jahr noch bis zu 60 Kurse im Sommer, so sind es nun deutlich weniger. Das Kultusministerium habe die Bezuschussung nicht fortgesetzt, bedauerte VHS-Leiter Ricklefs. „Eine große Förderung vom Land gibt es nun nicht mehr.“ Dabei habe er noch versucht, in der Landespolitik für die Fortsetzung zu werben. In den vergangenen Jahren hatte das Kultusministerium die Ferienbetreuung ausgiebig gefördert – mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie.

Land stellt Förderung ein

Die Volkshochschule habe nach alternativen Unterstützen gesucht und Gelder vom Deutschen Kinderschutzbund sowie der Nieberding-Stiftung aus Wildeshausen erhalten, so Ricklefs. Herausgekommen sind die zwei Programme „Naturhelden“ (18 Kurse, 10. bis 14. Juli) und „Digitalhelden“ (12 Kurse, 8. Juli bis 12. August). Während die Teilnahme an Ersterem kostenlos ist, müssen bei Letzterem in der Regel 15 bis 30 Euro für die teils mehrtägigen Kurse gezahlt werden. Alle Veranstaltungen sind auf der Internetseite www.vhs-wildeshausen.de einsehbar.

Bei den „Naturhelden“ sind nur noch wenige Plätze frei. Zum Beispiel im Kurs „Der Energie auf der Spur“ für Viert- bis Siebtklässler am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. Juli, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr. Die Teilnehmer bauen eine Energiegewinnungsanlage im Mini-Format, kaufen gesunde sowie saisonale Snacks auf dem Wochenmarkt und fahren mit dem Rad zu einer Biogasanlage bei Wildeshausen. Dort erfahren sie, wie die organischen Materialien in Energie umgewandelt werden.

„Digitalhelden“ mit 3D-Druck und Virtual Reality

Bei den „Digitalhelden“ geht es um ChatGPT, Virtual Reality und 3D-Druck. Die Kurse finden in der „Digitalen Erlebniswelt“ an der Westerstraße statt. Zum Teil sind es eintägige Einstiegsangebote, zum Teil mehrtägige Kurse, in denen die Teilnehmer viel praktisch ausprobieren können. „Die Kinder sollen von Anfang an ins Tun kommen“, erklärte Reiter.

Zu den Kursen gehört auch ein Videodreh im Druckereimuseum an der Heemstraße in Wildeshausen (7. bis 9. August, jeweils 14 bis 17.15 Uhr, 44,40 Euro). Erst soll ein Konzept erarbeitet werden, dann ziehen die Teilnehmer los und erkunden das Museum. Herauskommen soll eine kurze 360-Grad-Video-Tour, die sich die Kinder anschließend auf Virtual-Reality-Brillen anschauen können. Kursleiter ist Torsten Timm.

Anmeldungen

Eltern können ihre Kinder bis zum 13. Juli unter Telefon 04431/71622, per E-Mail an info@vhs-wildeshausen.de und auf der Internetseite www.vhs-wildeshausen.de anmelden.