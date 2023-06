Antina Hädicke übernimmt VHS-Leitung von Hinrich Ricklefs

Von: Ove Bornholt

Teilen

Übergabe: Hinrich Ricklefs hört als Leiter der Volkshochschule auf. Antina Hädicke übernimmt. © bor

Hinrich Ricklefs geht nach 14 Jahren als Leiter der Volkshochschule Wildeshausen in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin kennt die Einrichtung schon von Kindesbeinen an.

Wildeshausen – Bald ist Schluss: Zum 31. Juli hört Hinrich Ricklefs (69) als Leiter der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen auf. Seine Stellvertreterin, Antina Hädicke, übernimmt das Amt. „Ich freue mich auf die kleinen und großen Herausforderungen“, sagt die 30-Jährige, die auf den tollen Teamgeist und die strukturell gut aufgestellte VHS aufbauen möchte. Die Einrichtung hat sich massiv gewandelt, seitdem Ricklefs vor mehr als 35 Jahren als pädagogischer Mitarbeiter bei der Volkshochschule anfing. Damals gab es nur ein kleines Büro an der Kirchstraße. „Zum Kopieren sind wir auf die andere Straßenseite zu Papier Hase gegangen“, erinnert sich der studierte Deutschlehrer.

Als solcher habe er damals aber nicht arbeiten können. Heute kaum noch vorstellbar, gab es damals einen Einstellungsstopp für Lehrer, berichtet Ricklefs. Der Oldenburger hatte schon Anfang der 80er-Jahre als Kursleiter „Deutsch als Fremdsprache“ unterrichtet und war dann in die Kreisstadt Wildeshausen gewechselt.

Ricklefs folgte 2009 auf Bernhard Hoyng

Im Jahr 2009 folgte Ricklefs als VHS-Leiter auf Bernhard Hoyng, der die Einrichtung 31 Jahre lang geführt hatte. In der Folge änderte sich vieles. Die Volkshochschule wurde immer größer, hat nun jeweils rund 20 Mitarbeiter im Verwaltungsbereich und als Lehrkräfte. Hinzu kommen rund 150 Freiberufler, die Kurse leiten. Auch der Aufbau eines neuen Standorts am Bahnhof und die Einrichtung der „Digitalen Erlebniswelt“ fallen in die Amtszeit des 69-Jährigen. „Wenn man nicht als graue Maus wahrgenommen werden will, braucht man etwas Besonderes“, ist er gespannt, wie sich das digitale Leuchtturmprojekt entwickelt.

Das wird Ricklefs aus der zweiten Reihe beobachten, denn er bleibt der VHS verbunden. Zum einen als zweiter Vorsitzender im Trägerverein, zum anderen als Projektmanager. Im Minijob und ehrenamtlich will der Oldenburger künftig nach Partnern suchen, um Vorhaben wie die Kinder-Ferienbetreuung umzusetzen.

Nachfolgerin Hädicke kommt nicht nur aus dem VHS-Team, sondern sogar aus der eigenen Familie – sie ist Ricklefs´ Tochter. Er habe sich deswegen bei der Personalentscheidung seiner Nachfolge zurückgehalten, betont der 69-Jährige. Die junge Frau lebt ebenfalls in Oldenburg und hat schon als Kind an VHS-Kursen in Wildeshausen teilgenommen. Nach ihrem Studium (Deutsche Philologie, Geschichte, Buchwesen und Deutsch als Fremdsprache) war sie im Verlagswesen tätig, doch vor sechs Jahren wechselte sie als pädagogische Mitarbeiterin an die Volkshochschule Wildeshausen. Schon während ihres Studiums hatte sie in der Erwachsenenbildung Erfahrung gesammelt. Seitdem hat sie sich weitergebildet, unter anderem in den Bereichen Strategieentwicklung, Kalkulation und Marketing – alles Aufgaben, die nun verstärkt auf sie zukommen werden.

Als die langjährige VHS-Mitarbeiterin Karin Köpke Ende 2021 in den Ruhestand ging, rückte Hädicke als stellvertretende Leiterin nach. Ricklefs hat dann nach und nach seine Stunden reduziert und Verantwortung abgegeben, damit der Übergang möglichst reibungslos verläuft. Hädicke will dafür gerne sorgen, im Team mit ihrer Stellvertreterin Susanne Lieder und Maren Bening, die sich um das Qualitätsmanagement kümmert.