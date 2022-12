Volkshochschule stellt neues Programm vor: Bildungsvielfalt auf 128 Seiten

Von: Dierk Rohdenburg

Programmvorstellung der VHS: Torsten Timm, Susanne Lieder, Maren Bening, Hinrich Ricklefs, Antina Peters und Tina Reiter (v.l.). © dr

Wildeshausen – Das neue Programm der Volkshochschule steht unter dem Thema „Vielfalt“.

Das spiegelt sich auf den 128 Seiten mit 485 Kursen wieder, die am Sonnabend mit dem „Wildeshauser Anzeiger“ in der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen in die Briefkästen verteilt werden, sowie in Banken, Geschäften und Verwaltungen ausliegen. Programmbereichsleiterin Maren Bening kündigt zudem 87 neue Kurse in den Bereichen Kultur, Gesundheit, Sprachen, EDV, Grundbildung sowie „Junge VHS“ an und macht deutlich, dass es bis zum 9.

Januar (oder jeweils bis einen Monat vor Kursbeginn) wieder einen Frühbucherrabatt gibt sowie alle Kinderkurse zu ermäßigten Preisen angeboten werden. Letzteres ist schon deshalb wichtig, so VHS-Leiter Hinrich Ricklefs, weil das vom Land geförderte Programm für Schüler im Herbst eingestellt wurde. Es bot kostenlose Kurse, um insbesondere Defizite aus der Corona-Zeit wettzumachen. „Alle Menschen, die Sozialleistungen beziehen, können jedoch unkompliziert Bildungsmaßnahmen im Wert bis zu 180 Euro kostenlos buchen“, so Ricklefs.

Das neue Programm bietet so viele neue Kurse, dass eine Aufzählung den Rahmen sprengen würde. Ein Angebot heißt „Klimaschutz beginnt auf dem Teller“ und beschäftigt sich mit Ernährung, zwei Vorträge beschäftigen sich mit der Installation von Balkonkraftwerken sowie Wärmepumpen, ein Seminar bietet Tipps, wie man Pflegeprodukte herstellt, ein anderes thematisiert Wutanfälle bei Kindern. Es gibt auch ungewöhnliche Angebote wie „Sing dich glücklich“ mit Markus Häger und Thomas Schlegel oder „Ahnenforschung für Anfänger“.

Digitalisierung nimmt breiten Raum ein

Einen breiten Raum nimmt das Thema Digitalisierung ein. So weist Bildungsmanager Torsten Timm auf ein Angebot „Lernen auf Bestellung“ hin. In von Tutoren begleiteten Online-Videokursen mit der VHS Köln können die Teilnehmer eine individuelle Fortbildung zu den Grundlagenmodulen Word, Excel, PowerPoint und Outlook buchen „Jeder kann‘ wann und wo er will, lernen“, so Timm, der zudem auf Präsenzkurse zum Thema „Einfacher Einstieg in PC und Internet für Senioren“ sowie auf den Kurs „3D – Entwurf und Druck“ verweist, in dessen Rahmen die Teilnehmer mit dem iPad Gegenstände entwerfen und dann ausdrucken können. So sei es beispielsweise möglich, beschädigte Ersatzteile für den Staubsauger auszudrucken, erläutert Timm den praktischen Sinn des Kurses.

Ricklefs verweist auf die große Bedeutung der Volkshochschulen für Sprach-, Weiter- und Ausbildung in Deutschland. „Wir helfen bei der Behebung vieler gesellschaftlicher Probleme“, betonte er. Damit sei man an erster Stelle aktiv.