Volkshochschule hofft auf 88.400 Euro von der Stadt

Formale Probleme

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Nach einigen sehr guten Jahren, unter anderem wegen der vielen Sprachkurse für Flüchtlinge, ist es derzeit um die Finanzen der Wildeshauser Volkshochschule (VHS) nicht zum Besten bestellt. Nach Darstellung der VHS hat die größtenteils im vergangenen Jahr erfolgte Einrichtung des neuen Standorts am Bahnhof mehr als 90.000 Euro verschlungen, wobei die Rechnungen erst dieses Jahr gekommen seien. „Wir sind schwer in die Bredouille gekommen“, sagte Paul Bramlage vom Trägerverein der VHS am Donnerstagabend im Wildeshauser Finanzausschuss.