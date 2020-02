Volksbanken treiben Fusion voran

Wildeshausen – Die Volksbanken (VB) Wildeshauser Geest und Oldenburg Land West treiben ihre geplante Fusion voran. Bei einem Pressegespräch am Montag stellten die vier Vorstände im Hotel „Gut Altona“ die jeweiligen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor. Es sei ein gutes Jahr gewesen, sagte Frank Ostertag von der VB Wildeshauser Geest. Die Bilanzsumme beider Institute ist gestiegen und beträgt jetzt zusammen rund 925 Millionen Euro. Auch bei der Kreditvergabe legten beide VB ordentlich zu (Wildeshausen: 13 Prozent, Kirchhatten: acht Prozent).

Trotzdem wollen die Banken unbedingt fusionieren. Das begründeten die Vorstände mit gestiegenen Anforderungen in Bezug auf die Regularien. Außerdem könnte so doppelte Arbeit entfallen, zum Beispiel beim Erstellen von Bilanzen. Durch den Zusammenschluss sei aber keiner der insgesamt 179 Arbeitsplätze gefährdet. Allerdings könne es sein, dass frei gewordene Stellen nicht in jedem Fall nachbesetzt werden. „Keine zwei kranken Hühner, sondern kerngesunde Banken“, fasste Peter Bahlmann von der VB Oldenburg Land West den Zusammenschluss zusammen.

Letztere verfügt über Filialen in Wardenburg, Sandkrug, Huntlosen, Großenkneten und Ahlhorn sowie den Hauptsitz in Kirchhatten. Der wird künftig in der Kreisstadt angesiedelt. Alle Zweigstellen sollen genau wie die Standorte der VB Wildeshauser Geest in Harpstedt, Neerstedt und eben Wildeshausen erhalten bleiben.

Zum Fusionsfahrplan: Am 26. Mai entscheidet die Generalversammlung der VB Oldenburg Land West im Großenkneter Gasthaus Kempermann über den Zusammenschluss, am 28. Mai tagt die Vertreterversammlung der VB Wildeshauser Geest zum gleichen Thema im Hotel „Gut Altona“.

Die Vorstände rechnen zwar mit einigen Fragen, nicht aber damit, dass das Vorhaben grundsätzlich abgelehnt wird. Für Einzelgespräche stehen die Banker ab 20. Februar allen Genossenschaftsmitgliedern zur Verfügung. Termine können über die jeweiligen Internetseiten der Institute vereinbart werden. Die Fusion würde rückwirkend zum 1. Januar 2020 greifen. Einen Namensvorschlag gibt es schon: VR Bank Oldenburg Land.

Das Konzept der Banken soll es weiterhin sein, den Mittelstand vor Ort zu unterstützen und die Privatkunden umfassend zu beraten. Dabei setzen Ostertag und Co. neben ihrer Nähe und der Verwurzelung in der Region auch darauf, dass sich Mitbewerber zunehmend aus der Fläche zurückziehen. bor