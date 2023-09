Volksbanken schließen sich zusammen: Was die Kunden jetzt beachten müssen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Volksbanken in Delmenhorst und Wildeshausen verschmelzen an diesem Wochenende zu einem Institut. Für manche Kunden gibt es Einschränkungen.

Wildeshausen/Delmenhorst – Kräfte bündeln – Zukunft gemeinsam gestalten“: Unter diesem Motto wurde im Juni die Verschmelzung der Volksbank Delmenhorst Schierbrok mit der VR Bank Oldenburg Land durch die Vertreter beider Banken beschlossen. Die rechtliche und technische Zusammenführung zur neuen Volksbank Oldenburg-Land Delmenhorst steht nun unmittelbar bevor.

Das neue Schild ist noch nicht da: die Volksbank erhält einen neuen Namen. © dr

Von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, ist die letzte Etappe der Fusion geplant. Die Kontonummern/IBAN aller Kunden beider Banken werden nach Angaben von Katja von Elbwart, zuständig für Marketing bei dem Kreditinstitut, nun in einer Bankleitzahl/BIC zusammengeführt. In dieser Zeit wird es zu Einschränkungen an den Geldautomaten, im Online-Banking und bei der Banking-App kommen. Gleiches gilt für die Nutzung von Geldautomaten anderer Banken und Kartenzahlungen im Einzelhandel.

Alle 60.000 Kunden wurden laut VR Bank schriftlich informiert und gebeten, sich vorab mit ausreichend Bargeld zu versorgen. Zahlungen mit der Kreditkarte seien jedoch jederzeit möglich. Ab Montag, 11. September, laufe dann alles wieder reibungslos, heißt es. Voraussichtlich könne man aber auch schon vorher wieder wie gewohnt handeln.

Eingeschränkte Bank-Öffnungszeiten in Delmenhorst und Schierbrok

Die Geschäftsstellen der ehemaligen Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok (Düsternort, Hansastraße, Mühlenstraße und Schierbrok) sind aufgrund der technischen Umstellungsarbeiten am Freitag, 8. September,, geschlossen. Auch telefonisch ist die Volksbank in Delmenhorst an diesem Tag nicht erreichbar. Die Geschäftsstellen der ehemaligen VR Bank Oldenburg Land sind am Freitag wie gewohnt geöffnet und auch telefonisch erreichbar.