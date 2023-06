Volksbanken Delmenhorst Schierbrock und Oldenburg Land: Fusion aus „bärenstarker“ Lage

Von: Dierk Rohdenburg

Der neue Vorstand der Volksbank Oldenburg-Land Delmenhorst: Peter Bahlmann, Martin Versemann, Frank Ostertag, Martin Spils und Wolfgang Etrich (v.l.). © dr

Wildeshausen/Delmenhorst – Mit einer „überwältigenden Zustimmung“, so der Wildeshauser Volksbank-Vorstand Frank Ostertag, haben am Montag in Delmenhorst die Vertreter der Volksbank Delmenhorst Schierbrock und am Mittwoch in Altona die Vertreter der Volksbank Oldenburg Land einer Fusion der beiden Kreditinstitute zugestimmt.

Jeweils alle Vertreter machten damit den Weg frei zu einer neuen genossenschaftlichen Regionalbank, die rückwirkend zum 1. Januar 2023 die Geschäfte aufnimmt, technisch aber erst am 9. September zusammengeführt wird. Der neue Name lautet: Volksbank Oldenburg-Land Delmenhorst.

„Wir kommen beide aus einer bärenstarken Ausgangslage“, so Ostertag. Doch gemeinsam könne man noch viel besser die kommenden Herausforderungen bewältigen. Der Vorstand besteht aus Peter Bahlmann, Wolfgang Etrich, Frank Ostertag, Martin Spils sowie Martin Versemann. Er wird im nächsten Jahr auf drei Personen reduziert, weil Bahlmann und Versemann in den Ruhestand gehen. Als neuer Aufsichtsratsvorsitzender kandidiert Ralf Oltmann, als sein Stellvertreter Ralf Guttmann.

Alle Geschäftsstellen bleiben erhalten

„Es werden keine Geschäftsstellen geschlossen“, betonte Etrich. Juristischer Sitz der neuen Bank sei Wildeshausen, die zentralen Standorte seien in Delmenhorst und Wildeshausen. Die Geschäftsstellen verteilen sich über die Region in Kirchhatten, Wardenburg, Neerstedt, Sandkrug, Großenkneten, Harpstedt, Ahlhorn, Huntlosen, sowie in Delmenhorst auf die Standorte Mühlenstraße, Hansastraße, Düsternort und Schierbrock.

„Beide Banken pflegen seit vielen Jahren vertrauensvolle Kontakte“, heißt es von den neuen Partnern. Die geschäftspolitische Ausrichtung sei ähnlich, beide Häuser stünden auf einem wirtschaftlich gesunden Fundament.

Doppelarbeiten sollen vermieden werden

„Von der dann größeren Bank versprechen wir uns Vorteile für alle Seiten“, so Etrich. Im Mittelpunkt stünden die steigenden Erwartungen der Mitglieder und Kunden an eine leistungsfähige Genossenschaftsbank. Ziel der Fusion sei es, viele Doppelarbeiten zu vermeiden und jungen Menschen gute Jobangebote durch Spezialisierung unterbreiten zu können. „Die wirtschaftliche Kraft der Bank ermöglicht langfristig sichere Arbeitsplätze“, zeigte sich Ostertag überzeugt.“ Weil Kreditinstitute durch den Gesetzgeber vor immer neue Herausforderungen gestellt würden, könnte die neue Bank die regulatorischen Anforderungen besser bewältigen und Kosten senken. „Das Geld soll lieber dort investiert werden, wo Mitglieder und Kunden profitieren“, so der Vorstand. „In Beratungszeit, moderne Kommunikations- und Vertriebswege sowie die Unterstützung von Vereinen und Initiativen vor Ort.“

Die neue Bank hat laut den Kennzahlen vom 31. Dezember 2022 eine Bilanzsumme von 1,65 Milliarden Euro, ein Kundenkreditvolumen von 1,22 Milliarden Euro, ein Anlagevolumen von 1,18 Milliarden Euro, bilanzielles Eigenkapital in Höhe von 177 Millionen Euro, 32.180 Mitglieder, 258 Mitarbeiter und 13 Geschäftsstellen.