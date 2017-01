Vogelgrippe nun auch in Wardenburg

Vierter Ausbruch der Krankheit im Landkreis

+ Die Geflügelpest greift im Landkreis Oldenburg um sich. - Foto: dpa

Wardenburg - Die Vogelgrippe greift weiter um sich: Seit Sonntag ist der Ausbruch in einem Betrieb in Westerburg (Gemeinde Wardenburg) amtlich. In einem Radius von drei Kilometern gilt ein Sperrbezirk. Das bedeutet unter anderem, dass Halter ihre Tiere nicht mehr transportieren dürfen und jegliche Änderung im Bestand sofort melden müssen. Auch der Abtransport von Futtermitteln ist verboten. Zudem gelten strenge Desinfektions- und Hygienevorschriften.

Der Landkreis Oldenburg hat damit seit Weihnachten, also in wenigen Tagen, vier Ausbrüche zu verzeichnen. „Die Ausbreitung der Geflügelpest erfolgt derzeit mit einer besorgniserregenden hohen Dynamik“, teilte der leitende Veterinärdirektor Dr. Carsten Görner am Sonntag mit. Fast zeitgleich ist es auch im Landkreis Cloppenburg zu Ausbrüchen der Geflügelpest in der Gemeinde Garrel (Nikolausdorf) gekommen. Das Beobachtungsgebiet ragt weit in den Landkreis Oldenburg hinein. Der Sperrbezirk wegen deckt sogar Teile der Gemeinde Großenkneten ab.

Nahezu ganzer Kreis ist Beobachtungsgebiet

Die Kreisverwaltung hat sich dafür entschieden, fast den gesamten Landkreis Oldenburg zum Beobachtungsgebiet zu erklären. Nicht betroffen sind Teile von Wildeshausen und der Samtgemeinde Harpstedt. Schilder sollen die Grenzen markieren. Innerhalb des Beobachtungsgebiets dürfen Federvieh und Geflügelprodukte weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden.

Was die Ursachenforschung angeht, gibt es kaum gesicherte Erkenntnisse. „Der Grund für den Eintrag der Geflügelpest in die verschiedenen Bestände konnte epidemiologisch noch nicht identifiziert werden“, schreibt Görner. Und zwar weder über Personenkontakte noch über über Futtermittellieferungen oder anderen Fahrzeugverkehr. Das Bürgertelefon ist für Fragen unter 04431/85100 erreichbar.