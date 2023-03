Völlig betrunken auf dem motorbetriebenen Rad durch Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Wildeshausen – Die Polizei hat am Sonntag in der Frühe in Wildeshausen einen völlig betrunkenen Nutzer eines motorbetriebenen Fahrrades aus dem Verkehr gezogen.

Der 29-jährige Wildeshauser war den Beamten gegen 4.40 Uhr auf der Ahlhorner Straße aufgefallen, da er bei der Fahrt nahezu die gesamte Fahrbahnbreite nutzte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Zudem war das genutzte Fahrzeug nicht für den deutschen Straßenverkehr zugelassen. Es wurden eine Blutprobenentnahme vorgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.