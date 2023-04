Vodafone stellt TV-Frequenzen im Landkreis Oldenburg um

Vodafone stellt seine TV-Frequenzen um. © dpa

Landkreis – Der Telekommunikationskonzern Vodafone ändert die TV-Frequenzen im Landkreis Oldenburg in der Nacht von Dienstag, 4. April, zu Mittwoch, 5. April.

Bei vielen Geräten werde die Umstellung ganz automatisch ablaufen, heißt es in einer Mitteilung von Montag. „Es kann jedoch sein, dass einige Kunden danach einen manuellen Sendersuchlauf durchführen müssen.“

Dies sei der Fall, wenn keine Vodafone-Geräte genutzt würden. Der Konzern empfiehlt seinen Kunden, ihre Empfangsgeräte und den Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und dann am Morgen des 5. April zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind. Je nach Gerät könne es jedoch erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen und Aufnahmen neu zu programmieren, damit alles wie gewohnt funktioniert.

Bundesweit 13 Millionen Kunden

Der Landkreis Oldenburg ist keine Ausnahme. Über mehrere Monate hinweg werden Region für Region bei insgesamt 13 Millionen TV-Kunden von Vodafone bundesweit die Fernseh- und Hörfunksender umgestellt. „Durch das einheitliche Frequenzspektrum erhalten wir einen größeren technischen Gestaltungsspielraum und steigern die Leistungsfähigkeit des Netzes. Dadurch können unsere Kunden auch zukünftig von unserem vielfältigen Unterhaltungsangebot für GigaTV und höheren Datenraten profitieren“, heißt es zur Begründung von einem Unternehmensvertreter.

Hilfe im Internet oder am Telefon

Über die Umstellung hat Vodafone seine Kunden im Vorfeld per Brief oder via E-Mail, über Hausaushänge, SMS und Social-Media informiert. Informationen und Hilfestellungen zur Frequenz-Umbelegung erhalten Vodafone-Kunden zudem auf der Service-Seite www.vodafone.de/frequenzumbelegung. Bei weiteren Fragen können sich Vodafone-Kunden zudem an die Telefon-Hotline unter der Nummer 0800/1070830 wenden.