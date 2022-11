Villa Knagge: Eigentümer beantragen Fördergelder

Von: Dierk Rohdenburg

Die Veranda ist bereits saniert: Die neuen Eigentümer hoffen auf Fördergelder für die Villa Knagge. © Rohdenburg

Wildeshausen – Die Kosten für die Sanierung der denkmalgeschützten Villa Knagge an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen werden sich auf mindestens 1,3 Millionen Euro belaufen.

Das geht aus einer Sitzungsvorlage für den Schul- und Kulturausschuss des Landkreises Oldenburg (8. November, 17 Uhr, Aula der Schule am Habbrügger Weg in Ganderkesee) hervor. Die neuen Besitzer der Immobilie, die in Zukunft von einer Notar- und Rechtsanwaltskanzlei genutzt werden soll, haben mehrere Anträge auf Förderung der aufwendigen Sanierung der lange leer stehenden Villa beantragt. Bereits im Mai wurden die Kosten auf mindestens eine Million Euro taxiert.

Die eingeschossige traufständige Villa Knagge hat laut Kreisverwaltung eine geschichtliche Bedeutung als beispielhaftes Gebäude des Spätklassizismus mit historischen Veränderungen. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang seien die durch den Schweizerhausstil beeinflusste Pergola und die Ausstattungselemente des Jugendstils im Giebelmosaik sowie den Wandfliesen. Weil deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, werden die denkmalgerechte Sanierung der prägnanten Holzveranda, die denkmalverträglichen Holzfenster und die Restaurierungsarbeiten durch die Untere Denkmalschutzbehörde finanziell gefördert. Die Kosten der Maßnahme werden auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

Die Eigentümer können aller Voraussicht nach mit 25.000 Euro von der Denkmalschutzbehörde des Landkreises rechnen. Es wurde zudem bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ein Antrag in nicht bekannter Höhe auf Förderung gestellt. Bei der Stadt Wildeshausen liegt nach Informationen unserer Zeitung ein Förderantrag über 100.000 Euro vor, über den im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden werden muss. Schon bei einem der Vorbesitzer hatte die Politik signalisiert, sich an den Kosten der Sanierung beteiligen zu wollen.

Artikel vom 9. Juni: Wie saniert man ein 170 Jahre altes Gebäude so, dass es den Anforderungen des Denkmalschutzes ebenso entspricht wie denen einer modernen Notar- und Anwaltskanzlei? Auf diese Frage müssen die neuen Besitzer der Villa Knagge immer wieder Antworten finden – und sie zeigen sich zuversichtlich, dass alles klappt.

„Wir sind guten Mutes“, sagt Volker Pickart von der Kanzlei Dr. Meyer, Vock und Dr. Pickart in Wildeshausen, die das Gebäude übernommen hat. Zwar sei der ursprünglich für Ende des Jahres anvisierte Einzugstermin nicht mehr zu halten, dafür aber habe man die Gewissheit, dass am Ende alles den Wünschen entsprechend ausfällt.

Wie berichtet, hatten die Anwälte und Notare das Gebäude vor knapp einem Jahr erworben, nachdem es seit September 2016 leergestanden hatte. Die Stiftung Johanneum hatte in den Jahren zuvor wenig für die Erhaltung des Gebäudes getan, sodass nun einiges in die Sanierung investiert werden muss.

Unterdessen hat die Stadt den Bebauungsplan für den Bereich mit der Zielsetzung „Urbanes Gebiet“ geändert. Dort sind nun Wohnen und eine gewerbsmäßige Nutzung erlaubt.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres waren hölzerne Schmuckelemente der Veranda entfernt worden. Manche Teile sind inzwischen schon wieder eingebaut. „Andere liegen noch beim Tischler“, so Pickart.

Im Inneren gab es ebenfalls viel zu tun. „Wir haben Decken und Fußböden entfernt“, berichtet der Notar. Nun stehe die Entscheidung darüber an, welche Heizung installiert werden kann. Die Nutzung von Erdwärme ist seinen Worten zufolge in dem alten Gebäude nicht angeraten, da die Wände aus Denkmalschutzgründen nicht gut genug isoliert werden können. Zudem sei es nicht möglich, dreifachverglaste Fenster einzubauen, so Pickart. Ganz neu müssen die elektrischen Leitungen verlegt werden. Deckenleuchten sind in den Räumen nicht erlaubt, weil sie das Erscheinungsbild der Villa zu sehr verändern würden.

Gärtnerhaus kann bald bezogen werden

Am weitesten vorangekommen mit der Sanierung sind die Bauherren beim benachbarten Gärtnerhaus. Während im Erdgeschoss ein Archiv für die Kanzlei eingerichtet werden soll, ist geplant, den oberen Bereich als Wohnung zu vermieten. Das ist den neuen Besitzern schon deshalb ganz lieb, weil es in der Vergangenheit Vandalismusschäden am Gebäude zu beklagen gab.

Fortgeschritten ist auch die Entwicklung beim Seminarhaus, in dem wegen des neueren Baudatums und der Nutzung durch die Volkshochschule ohnehin nur wenige Arbeiten anstanden. Hier geht Pickart davon aus, dass es noch in diesem Jahr als Tagesstätte für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen genutzt werden kann.

Den Einzug in die Villa planen die Besitzer für 2023. Dann soll auch die Parkanlage neu gestaltet werden. „Das hat jetzt noch wenig Sinn“, so Pickart. „Die schweren Baufahrzeuge würden das ja wieder beschädigen.“

Seminarhaus der Villa Knagge: Hier soll eine Tagesstätte eingerichtet werden. © dr