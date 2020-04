Vier Bewohner in Seniorenheim positiv getestet

Wildeshausen – Die Testergebnisse der Probennahme bei 53 Bewohnern und 40 Mitarbeitern einer Senioreneinrichtung in der Gemeinde Großenkneten liegen vor. Die Untersuchungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus haben ergeben, dass bei vier Bewohnern ein positives Testergebnis vorliegt. Zu diesen Infizierten zählt auch der Bewohner, der mit einer akuten Erkrankung – aber ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung – in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ergebnisse aller untersuchten Mitarbeiter sind aktuell negativ.

„Das Ergebnis macht uns deutlich, dass Infektionen auch weiterhin in Senioreneinrichtungen leider nicht auszuschließen sind. Da ist allerhöchste Vorsicht geboten. Gottseidank ist die Anzahl der Infizierten nicht so hoch. Wir müssen aber noch die Inkubationszeit abwarten, und darum wird in der kommenden Woche erneut ein Test durchgeführt“, so Landrat Carsten Harings in einer Pressemitteilung.

Bewohner werden strikt getrennt

In Absprache mit der Einrichtung wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg Sofortmaßnahmen veranlasst. Demnach sind die positiv getesteten Bewohner strikt von den negativ Getesteten zu trennen. Für sie gilt eine mindestens 14-tägige Isolierung mit Symptomfreiheit für mindestens zwei Tage vor Isolationsende. Um das Risiko einer weiteren Ausbreitung zu verringern, muss es eine feste Zuordnung von Pflegemitarbeitern und Bewohnern geben.

Alle Bewohner und alle Mitarbeiter gelten als Kontaktpersonen ersten Grades. Darum ist für alle eine 14-tägige Quarantäne verordnet. Die negativ getesteten Bewohner sind, sofern sie nicht vorher schon Einzelzimmer hatten, in Einzelzimmer untergebracht. Die Quarantäne bedeutet für alle Bewohner Verbleib auf dem Zimmer.

Alle Mitarbeiter außerhalb des Dienstes in Quarantäne

Alle Mitarbeiter haben sich zu Hause strikt von den Mitbewohnern getrennt aufzuhalten. Wegen dringender Unabkömmlichkeit zur Sicherstellung der Pflegeversorgung wird vom Gesundheitsamt eine Aussetzung der häuslichen Isolierung (Quarantäne) für die Arbeitszeit ausgesprochen. Diese bezieht sich rein auf den Arbeitsweg und die Arbeitszeit. Etwaige andere Aktivitäten in der Freizeit sind in der Quarantäne nicht erlaubt.

Die mehrmals tägliche Symptom- und Temperaturkontrolle bei allen Bewohnern und Mitarbeitern wird fortgeführt.

Derzeit 20 bestätigte Erkrankte im Landkreis

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg beträgt aktuell 212 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 182 Personen als wieder genesen. Zehn Personen sind verstorben. Somit gibt es derzeit 20 bestätigte an Covid-19-Erkrankte.

Bei den aktuell 20 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (4), Großenkneten (4) und Hatten (6) sowie der Samtgemeinde Harpstedt (1) und der Stadt Wildeshausen (5). In den Gemeinden Dötlingen, Hude und Wardenburg gibt es derzeit keine Erkrankten. 182 Genesene verteilen sich auf Dötlingen (5), Ganderkesee (23), Großenkneten (5), Harpstedt (3), Hatten (7), Hude (21), Wardenburg (30) und Wildeshausen (88).