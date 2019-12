Vielstimmiger Chor singt „Einzigartig“

Migranten treffen sich zu besonderer Aktion auf dem Wildeshauser Marktplatz

+ Rund 100 Menschen aus vielen Nationen sangen gemeinsam. Sie nehmen an Sprachkursen der Volkshochschule teil. Fotos: dr

Wildeshausen – Ein sehr ungewöhnlicher Chor hat sich am Donnerstagvormittag während des Wochenmarktes auf dem Wildeshauser Marktplatz gezeigt. Rund 100 Menschen aus vielen Nationen sangen dort das Lied „Einzigartig“ von Mary Roos in einer umgearbeiteten Fassung sowie Udo Lindenbergs Song „Wir ziehen in den Frieden“. Begleitend wurden Teile des Grundgesetzes zitiert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Artikel 1) sowie: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich (...) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“ (Artikel 3).