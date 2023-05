Viele Vorschläge für Verschönerung der Wildeshauser Innenstadt: Jugendliche wollen weniger Autos

Von: Dierk Rohdenburg

Sitzung im Stadthaus: Junge Menschen präsentierten der Politik und der Stadtverwaltung ihre Ideen zur Innenstadtumgestaltung. © dr

Wildeshausen – Drei Schulen und das Jugendforum der Stadt Wildeshausen haben der Politik und der Verwaltung am Montag Vorschläge unterbreitet, wie die Innenstadt in ihrem Sinne verschönert werden könnte.

Die Ratsinitiative dazu hatte die Gruppe Grüne/Linke gestartet, und die Stadtverwaltung hatte alle Schulen in Wildeshausen aufgefordert, sich mit Ideen zu beteiligen.

Konkrete Vorschläge präsentierten Schüler der dritten Klassen der Holbeinschule, der Klasse 7c der Hauptschule, die Schülervertretungen des Gymnasiums sowie das Jugendforum. Bei allen Präsentationen zeigte sich: Die jungen Menschen wünschen sich eine Innenstadt mit möglichst wenig Autos, mehr Fahrradständern und Plätze, auf denen sich auch Jugendliche wohlfühlen.

Die Holbeinschüler sprachen sich für Trampoline im Boden und Angebote wie eine Schlittschuhbahn auf dem Marktplatz aus. Zudem sollten mehr Mülleimer in der Stadt stehen.

19 Vorschläge von der Hauptschule

Die Hauptschüler präsentierten gleich 19 Vorschläge. Sie wünschen sich Schwellen zur Verkehrsberuhigung ebenso wie Trinkbrunnen in der Innenstadt, Strahler im Boden, eine deutlichere Unterscheidung von Fußweg und Fahrbahn und mehr Blumen. Zudem regten sie Hinweisschilder zu Sehenswürdigkeiten und eine Einbahnstraßenregelung an. In eine ähnliche Richtung gingen die Ideen des Jugendforums. „Wir hätten gerne jugendfreundliche Treffplätze, wo wir auch ein bisschen lauter sein dürfen“, sagte Jolina Cecile Hense. Trinkbrunnen, Pfandringe an den Mülleimern und Illumination in der Innenstadt waren neben mehr öffentlichen Toiletten weitere Vorschläge.

Die Gymnasiasten sprachen sich zudem für Geschwindigkeitskontrollen, eine Verringerung der Parkfächen und freiwillige Müllsammelaktionen aus.

Politik hörte sich die Vorschläge an

Von der Politik waren Stephan Dieckmann (SPD), Gudrun Brockmeyer (CDW), Majken Hjortskov (Grüne/Line) und Wolfgang Sasse (CDU) da. Dieckmann zeigte sich beeindruckt davon, dass die Jugendlichen so deutlich für eine autofreie Innenstadt votierten. „Das so klar zu äußern, würde sich kein Ratsmitglied trauen“, sagte er. „Wir hören hier genau das Gegenteil von dem, was viele Erwachsene sagen“, stellte Hjortskov fest. Sie glaube, dass man die Leute erziehen könne, vermehrt mit dem Rad in die Innenstadt kommen zu wollen. Das sahen Brockmeyer und Sasse kritisch. Auf keinen Fall dürfe man mit diesen Maßnahmen dafür sorgen, dass der Handel stirbt.

Bürgermeister Jens Kuraschinski stimmte zu. Eine Innenstadt ohne Handel, sei tot, sagte er. Er signalisierte den jungen Menschen aber, dass ihre Vorschläge aufgenommen und eingehend in der Politik beraten werden sollen.