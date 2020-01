Viele Spenden für das Tierheim

Tierhändler sammelt Präsente und Kunden engagieren sich

+ Ganz schön viel: Die Mitarbeiter des Tierheims Bergedorf konnten zahlreiche Präsente mitnehmen. Foto: Fressnapf

Wildeshausen – Die deutschlandweite Fressnapf-Aktion „Tierheimwünsche werden wahr“ war nach Angaben der Mitarbeiter vor Ort auch in der Wildeshauser Filiale am Westring ein Erfolg. Wie berichtet, konnten die Kunden dort für das Tierheim Bergedorf (Gemeinde Ganderkesee) spenden, das für die Fundtiere in den Landkreisgemeinden zuständig ist. „Unser Team hat sich dafür engagiert, dass alle Wünsche erfüllt werden konnten“, so Verkäuferin Stephanie Siemer. „Obwohl die Karten schon recht schnell vergriffen waren, riss die Spendenbereitschaft unserer Kunden einfach nicht ab.“