Viele spannende Ideen für den Umbau

Wildeshausen/Landkreis – Nach dem Neubau ist vor dem Umbau: Die Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen haben am Anfang der Woche den neuen Trakt „F“ in Beschlag genommen.

Als Nächstes stehen die Erweiterung und Umstrukturierung des Traktes „A“ sowie der dortigen Cafeteria und angrenzender Bereiche an. Wie das Gebäude nach einem Umbau aussehen könnte, haben am Donnerstag die Schüler der Abschlussklasse „Bautechnik“ präsentiert. Zuhörer in der Aula waren nicht nur Vertreter des Landkreises, sondern auch der neue Schulleiter, Jens Haar – an seinem ersten Tag in der Position.

Vier Wochen hatten die neun Gruppen zu je zwei Schülern Zeit: Im Alter zwischen 22 und 55 Jahren, verfügt jeder von ihnen bereits einen Berufsabschluss und entsprechende Erfahrung. Eingangs der Vorstellungsrunde – jedes Duo hatte sieben Minuten Zeit, den eigenen Entwurf an einer Leinwand mittels Zeichnungen, Computergrafiken oder kleiner Filme zu präsentieren – umriss die stellvertretende Schulleiterin Tanja Schlotmann noch einmal die Rahmenbedingungen: Vor allem die Cafeteria bedürfe einer Erweiterung – mit 60 Sitzplätzen böte diese zu wenig Raum bei rund 2 000 Schülern. Mindestens 100 Plätze seien hier gefordert. In diesem Zuge sollen die Nebenräume sowie der Bereich der Hausmeister als auch der Pausenraum sinnvoll mit einbezogen werden und eine Verbesserung der Arbeitsabläufe erfolgen.

+ Die bisherige Cafeteria: Zu klein, verwinkelt und unpraktisch gestaltet. © Franitza

Unterschiedlich waren nicht nur die jeweiligen Präsentationen, sondern auch die Entwürfe: „Frau Schlotmann hat gesagt, das geht nicht ohne einen Anbau im Erdgeschoss, wir haben es trotzdem gemacht“, sagte denn auch einer der Kandidaten. Diese Version sah eine Aufstockung vor. In Holzrahmenbauweise sollte ein neues Obergeschoss mit einem großen, hellen Pausenraum entstehen. Mit rund 1,2 Millionen Euro war das auch der mit Abstand teuerste Entwurf. Die anderen lagen zwischen rund 650 000 Euro und 870 000 Euro und setzten allerdings auf den Teil-Abriss der vorderen Fassade mit einem Erweiterungsbau. Wert auf viel Licht im Gebäude hatten alle gelegt, ebenso auf eine energetische Bauweise.

+ 18 Schüler, neun Teams: Zum Ende ihrer zweijährigen Ausbildung zum Bautechniker präsentierten sie einfallsreiche Konzepte. © Franitza

Unterschiede fanden sich vor allem bei der Fassadengestaltung wieder (manche nahmen die Farben des gegenüberliegenden, neuen Gebäudes auf) oder der Gestaltung des Pausenhofs – etwa mit einem Kreisel nebst begrünter Mittelinsel, der den Lieferverkehr erleichtern soll. Aufmerksam verfolgt haben die Präsentationen -– die ebenso in dicken Aktenordnung schriftlich vorlagen – Schulamtsleiter Maik Ehlers und die beiden Kreis-Architekten Frank Görke und Antje Kühling. Letztere äußerte sich lobend über das Gezeigte: „Das hat mir gut gefallen.“ Auch die jeweiligen Darstellungen seien gelungen. Interessantes habe sie in jedem Bereich gefunden, etwa der Fassade, einem neuen Eingangsbereich, der Außenbereich, oder der Öffnung der Schule zur Stadt hin. Sie nehme viele interessante Ideen für die Entwürfe mit, sagte Kühling. Ob es manche Überlegungen bis in die abschließenden Entwürfe schaffen? Schlotmann gab sich zuversichtlich: „Gute Ideen setzen sich durch.“

Der neue Schulleiter:

Jens Haar ist neuer Leiter der Berufsbildenden Schulen Wildeshausen. Der 56-jährige Diplom-Ingenieur wohnt in Hude und war 20 Jahre lang an der BBS Delmenhorst tätig, dort zuletzt unter anderem als Abteilungsleiter der Bereiche Metall- und Elektrotechnik. Er wird am Montag, 6. Mai, offiziell in sein Amt eingeführt.

fra