Viele Schüler dürfen ab August kostenlos Bus und Bahn fahren

Von: Dierk Rohdenburg

Gratis durch das VBN-Land: Einige Schüler kommen ab Montag in den Genuss. © VBN

Wildeshausen – Für die Schüler der Sekundarstufe II (ab elftem Schuljahr) im Landkreis Oldenburg gibt es eine erfreuliche Entwicklung.

Ab August tritt eine Änderung der Satzung über die Schülerbeförderung in Kraft. Wer einen Schulweg von mehr als fünf Kilometern hat, erhält das Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kostenlos vom Landkreis.

Entsprechende Anträge sind in den jeweiligen Schulen sowie auf der Homepage des Landkreises verfügbar.

Auch für die Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I (fünfte bis zehnte Klasse) bringt das neue Schuljahr nach Angaben der Kreisverwaltung erfreuliche Aussichten mit, denn das bisherige Schülerticket wird durch das „Tim-Ticket“ im Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) ersetzt. „Tim“ steht dabei für „Täglich immer mobil“. Es ersetzt zum Schuljahresbeginn das bisherige Schülerticket. Wer dieses bislang hatte, kann ab dem neuen Schuljahr jeden Tag sämtliche Busse und Bahnen des Nahverkehrs innerhalb des VBN-Bereiches benutzen. „Durch die Änderungen in der Schülerbeförderung verbessern wir das Angebot im und über den Verkehr der Schülerbeförderung hinaus deutlich. Auch Familien können dann finanziell in dieser schwierigen Zeit profitieren, wenn Kinder ihr „Tim-Ticket“ in den Zeiten außerhalb der Schülerbeförderung nutzen können“, so Landrat Christian Pundt.

„Tim“-Ticket gibt es zum Schuljahresbeginn von den Schulen

Für anspruchsberechtigte Schüler ändert sich nichts: „Tim“ wird wie gewohnt zum Schuljahresbeginn kostenfrei durch die Schulen ausgegeben.

Für alle Schüler, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistende, die bislang nicht anspruchsberechtigt waren, bieten sich durch das Tim-Ticket neue Möglichkeiten: Für 30 Euro im Monat kann es VBN-weit genutzt werden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des VBN unter www.vbn.de. Auskünfte zur Schülerbeförderung erteilt die Kreisverwaltung unter www.oldenburg-kreis.de, per E-Mail an schuelerbeforderung@oldenburg-kreis.de oder telefonisch unter 04431/85239.