Viele Pläne für die alte Lohgerberei in Wildeshausen

Bevölkerung soll an der Entwicklung teilhaben können

Hier wäre später Platz für ein idyllisches Café: Investor Rolf Hilchner im Innenhof der alten Lohgerberei.

Die alte Lohgerberei könnte ein Schmuckstück an der Huntestraße in Wildeshausen werden. Vom Restaurant bis zu Geschäften gibt es einige Pläne.

Wildeshausen – „Ich möchte hier keine halben Sachen machen, und die Bevölkerung soll an der Entwicklung teilhaben können“, sagt Rolf Hilchner. Der Wildeshauser Unternehmer schiebt die Tür zum Gebäude Huntestraße 36 in der Kreisstadt auf. Es ist das mittlere Haus eines geschichtsträchtigen Ensembles, in dessen hinterem Bereich die Lohgerberei Benecke beheimatet war. Wie berichtet, hat Hilchner vor wenigen Tagen die Immobilien erworben. Er möchte sie sanieren und darin innovative Geschäfte, junge Unternehmerinitiativen sowie ein Lokal und ein Café unterbringen.

Das sind die ersten Ideen, denn die Gebäude haben eine Nutzfläche von überschlägig mehr als 2 000 Quadratmetern und bieten Spielraum für viele Entwicklungen und Initiativen, die die Wildeshauser Innenstadt attraktiver machen sollen. In dem Moment, in dem Hilchner das Gebäude Nummer 36 betritt, muss er erst einmal viele alte Anzeigenzeitungen im Flur zur Seite schieben. Manche Räume waren noch bis vor wenigen Monaten bewohnt, im Erdgeschoss des Hauses Nummer 34 befand sich bis vor Kurzem sogar ein Obst- und Gemüseladen.

Kernsanierung ist notwendig

Die Zimmer sind mittlerweile verwahrlost, die Tapeten fleckig, die Dielen und Böden dreckig. In manchen Ecken stehen alte Lebensmittel oder liegen beschädigte Haushaltsgegenstände. „Das muss erst einmal alles weg“, sagt der 66-Jährige, der ab dem neuen Jahr die ersten Arbeiten wie beispielsweise das Freischneiden des Außenbereiches in Auftrag geben will. Klar ist schon jetzt, dass die Gebäude kernsaniert werden müssen: Die elektrischen Leitungen müssen komplett raus, die Heizungen werden entfernt. Mehrere Wände könnten fallen, auch Türen und Fenster müssen ersetzt werden. Wie stabil manche Decke oder der Boden ist, wie viel Last die eine oder andere Treppe aushält, müssen Statiker ausloten. Aber Hilchner ist sicher, dass die Substanz des Hauses grundsätzlich gut ist. Mit Architekt Stephan Damke und dessen Bruder, Landschaftsarchitekt Thomas Damke, weiß Hilchner Fachleute an seiner Seite. „Die haben schon viele Ideen. Die sehen ganz genau, was sich hier entwickeln lässt“, sagt er. Zudem setzt er voll auf die Hilfe seiner Partnerin Petra Sechting, die genau wie er hinter dem Projekt steht.

Die alte Presse in der Werkstatt: Vielleicht gibt es dort in wenigen Jahren eine Theke.

Die großen Pläne sollen ab 2024 auch von außen sichtbar werden. Das Geschäftsschaufenster kommt weg und wird durch Mauerwerk und kleinere stadttypische Fenster ersetzt. Ganz wichtiges Element soll der Durchgang zum Gildeplatz werden. Er befindet sich laut der aktuellen Pläne dort, wo jetzt noch der Eingang zum Haus 38 ist. An der Seite des Durchganges sind Ladenlokale geplant – eine schmale Gasse ähnlich wie der Bremer Schnoor ist angedacht.

„Wenn man hier durchgeht, merkt man erst, wie groß es ist“, erläutert Hilchner bei der Besichtigung. Hinter den Wohngebäuden befinden sich Stallungen, deren Charme erhalten bleiben soll. Auch eine alte Waschtrommel der Gerberei soll restauriert und ansprechend präsentiert werden. In einem weiteren Gebäude befindet sich eine alte und verrostete Presse, die möglicherweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. „Dort wäre eine Theke sehr schön“, schwärmt Hilchner. „Und im oberen Bereich könnte es Gastronomie geben.“

Plan und Realität: Architekt Stephan Damke hat skizziert, wie der Eingang zur Lohgerberei an der Huntestraße aussehen könnte.

Wenn der Gartenbereich und ein kleiner Hof freigeschnitten und gärtnerisch gepflegt sind, wäre dort Platz für ein Café, aber bis dort der erste Kaffee getrunken wird, dürften noch einige Monate ins Land gehen.

Hilchner möchte im nächsten Jahr die Planung vorantreiben. „Danach werden die drei Häuser an der Huntestraße saniert und der Durchgang hergestellt“, erklärt er. Ziel sei, dass die Bevölkerung die verschiedenen Bauabschnitte miterleben kann. „Die Leute können dann schon einmal schauen“, kündigt er an. Wenn alles gelinge, könne das Ensemble im Jahr 2027 fertig sein.

Fotograf soll Baufortschritt dokumentieren

Um die Baufortschritte zu dokumentieren, ließ Hilchner die Gebäude und Räume bereits von Fotograf Arno Kollmann ablichten. Das soll nun regelmäßig erfolgen. Der Investor hofft, den Denkmalschutz für sein Projekt gewinnen zu können, um Teile seines Vorhabens finanziell absetzen zu können.

Zudem möchte der neue Besitzer einen Fernsehsender für die Dokumentation begeistern. „Hier entsteht ein Kleinod. Es wäre doch toll, wenn man zeigen könnte, wie es von Jahr zu Jahr schöner wird“, meint er.