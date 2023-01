Viele neue Ideen für Erhalt alter Häuser in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Teilen

30 Jahre lang war Arne Krohn Baudezernent in Neuruppin. Er hat ein paar Ideen, wie die historische Bausubstanz Wildeshausens erhalten werden könnte. © bor

Wie kann die historische Bausubstanz in Wildeshausen erhalten werden? Am Beispiel Neuruppins wurden einige Ideen vorgestellt.

Wildeshausen – Es gibt einige Versuche, die historische Bausubstanz in Wildeshausen zu erhalten – zum Beispiel mit einer Gestaltungsfibel für die Innenstadt und seit Neuestem auch mit dem vom Stadtrat beschlossenen Konzept „Wildeshausen2030plus“, mit dem die älteste Stadt im Oldenburger Land besser vermarktet werden soll. Wesentlich weiter ist da die brandenburgische Kleinstadt Neuruppin.

Deren langjähriger Baudezernent, der Architekt Arne Krohn, schilderte am Dienstagabend bei einem Vortrag des Bürger- und Geschichtsvereins im Rathaus vor knapp 60 Zuhörern, wie das in den vergangenen 30 Jahren gelungen ist. Bei der anschließenden Diskussion ging es auch darum, was davon auf die Stadt Wildeshausen angewendet werden könnte.

Neuruppin hat gut 30 000 Einwohner, liegt 70 Kilometer nördlich von Berlin und verfügt heutzutage vor allem aus fünf Gründen über einen hübsch anzusehenden und historisch sanierten Stadtkern:

Ein großer Teil der Innenstadt brannte Ende des 18. Jahrhunderts nieder. Der preußische König Friedrich Wilhelm II. ließ moderne Steinhäuser mit großzügigen Straßen errichten. Zuallererst ein Gymnasium, das noch heute am zentralen Platz steht.

Die DDR investierte aus verschiedenen Gründen wenig Geld in die Bausubstanz. Die alten Gebäude verfielen deswegen zwar zunehmend, wurden allerdings aus Mangel an Personal und Ressourcen auch nicht abgerissen.

Nach der Wende wurde die Restaurierung stark vom Staat gefördert. 60 Millionen Euro flossen in 30 Jahren.

Es gelang, nicht sofort und auch nicht im ersten Anlauf, einen Konsens über die künftige städtebauliche Ausrichtung zwischen Politik, Stadtverwaltung und Immobilienbesitzern zu finden. Es gab und gibt eine gewisse Flexibilität. So existieren zwar Satzungen zur Erhaltung und Gestaltung sowie zur Werbung in der Innenstadt. Es dürfen aber, nach vorheriger fachlicher Prüfung durch ein neutrales Architektentrio, Ausnahmen gemacht werden, sodass moderne Neubauten prinzipiell möglich bleiben. Hinzu kommt, dass die Stadt eigens eine Architektin beschäftigt, die Ansprechpartnerin für die Bürger ist.

„Das alles hat sich in den vergangenen Jahren gut eingespielt“, freute sich Krohn, der auch das Alleinstellungsmerkmal Neuruppins hervorhob: Dort wurde einst Theodor Fontane geboren. Das wird auch bei Veranstaltungen gewürdigt, die zum Teil internationale Besucher anlocken. Außerdem liegt die Stadt touristisch günstig an einem See.

Schöne Altstadt: Viele der historischen Gebäude Neuruppins wurden aufwendig saniert. © dpa

Das war eine Menge Input für die Zuschauer, unter denen sich neben Bürgern auch Ratsmitglieder, Verwaltungsfachleute und Immobilienbesitzer befanden. Im Raum standen einige Fragen, auch wenn sich keine größere Diskussion entspann. Bodo Bode (Pro Wildeshausen) zeigte sich beeindruckt, „von dem politischen Willen der Stadtverwaltung, mit Natur und Kultur Besucher anzuziehen“. Ein Hausbesitzer erkundigte sich nach einer Förderung für Umbauten. Laut Krohn können bei der Aufnahme in ein Städtebauförderungprogramm rund 30 Prozent bezuschusst werden.

Der Referent hatte vor dem Vortrag einen kurzen Rundgang durch Wildeshausen unternommen. „Dass es so viele verschiedene Baukörper in der Innenstadt gibt, ist schade“, befand er. Auch die Werbung mit großen Schaufenstern störte ihn. „Dann blickt man durch eine große Scheibe und sieht das Innere eines Schuhladens.“ Auf der anderen Seite lobte er das Rathaus, die Alexanderkirche und den Wasserlauf an der Westerstraße sowie das Granitband mit wichtigen Daten der Stadtgeschichte.