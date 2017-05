Viele Gründe gegen Schulumzug

Brief an alle Politiker mit Argumenten

+ © dr Die Busspur vor der Hunteschule bietet nicht genug Platz, um mehrere Busse gleichzeitig aufzunehmen. © dr

Wildeshausen - Ob es überhaupt zu einem Umzug der St.-Peter-Grundschule in die Liegenschaft der Hunteschule an der Heemstraße in Wildeshausen kommt, wird so schnell noch nicht entschieden. In einem Brief des Schulvorstandes an die Ratsmitglieder und den Bürgermeister, der unserer Redaktion vorliegt, zeigt Rektorin Brigitte Schmidt aber in zahlreichen Punkten auf, warum das Gremium mit einem Umzug keinesfalls einverstanden wäre.