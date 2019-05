Viele Geräte sind noch zu retten

Wildeshausen – Bügeleisen, Bohrmaschinen und Radios haben ein „natürliches Lebensende“. Einige Ehrenamtliche trafen sich jedoch am Sonnabend zum vierten Mal im Jugendzentrum „Jott Zett“, im Repair-Café, um Gegenständen ein „neues Leben“ einzuhauchen. Elektrotechnische und mechanische Reparaturen kommen dabei am häufigsten vor.

Marvin Walther, Claus Föste und Thomas Menke unterstützen diesen Bereich tatkräftig. „Wir erwarten heute bis zu 20 Gegenstände, die sich unsere Helfer anschauen”, sagte Rebecca Remke vom Klimaschutzteam des Landkreises Oldenburg. In Ihrer Jahresstatistik hat Remke einen Blick auf den Landkreis geworfen: „Wir haben bislang 18 Veranstaltungen organisiert. Insgesamt konnte rund die Hälfte der Gegenstände repariert werden. Bei etwa 30 Prozent war nichts mehr zu machen. Die übrigen 20 Prozent wurden vertagt.“ Für die aufgeschobenen Reparaturen werden Ersatzteile benötigt, die durch die Besitzer selbst angeschafft werden können. Die Fertigstellung erfolgt dann bei einem der kommenden Repair-Cafés.

Auch in anderen Gemeinden des Landkreises können kaputte Gegenstände wieder auf Vordermann gebracht werden. Lediglich die Gemeinden Hatten und Dötlingen sind noch nicht dabei. Das soll sich aber ändern. „Im Rathaus der Gemeinde Hatten ist am 5. Juni eine Infoveranstaltung geplant“, kündigte Remke an. Gleichzeitig gab sie bekannt, dass die Zuständigkeit für die Repair-Cafés ab 2020 beim Abfallwirtschaftsamt liegen wird. Remke begleitet die Initiativen vor Ort weiterhin. Auch im kommenden Jahr wird die Koordination damit beim Landkreis liegen.

An neuen Ideen für die Repair-Cafés mangelt es nicht. „Wir möchten gerne einen Workshop anbieten, bei dem Küchenmesser richtig geschliffen werden und suchen dafür noch Ehrenamtliche“, gab Remke einen Ausblick. Die nächsten Cafés in Wildeshausen sind am 7. September und 16. November. tbü