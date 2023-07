Viele Fundkatzen in Wildeshausen: Kastrationspflicht kaum kontrolliert

Von: Dierk Rohdenburg

Unterernährt und krank: „Hera“ musste mit der Flasche wieder aufgepäppelt werden. © Swinarski

Wildeshausen – In Wildeshausen gilt seit mehr als zehn Jahren eine Kastrationspflicht für Katzen. Offenbar halten sich viele Tierbesitzer nicht daran, denn gerade in diesen Wochen werden sowohl dem Tierschutzverein Delmenhorst, der für die Wildeshauser Fundtiere zuständig ist, als auch der Tierschutzgruppe Oldenburg Land viele Katzen mit Kitten gemeldet.

„Wir sind rappelvoll“, sagt Nadine Scheuer vom Tierschutzverein. Selbstverständlich nehme man die Fundtiere aus Wildeshausen trotzdem auf, man habe ja einen Vertrag. „Zur Not gehen sie in Pflegestellen“, so Scheuer. Es sei aber auffällig, dass so viele unkastrierte Katzen aus Wildeshausen kämen, die zudem auch nicht abgeholt würden. Sie seien zwar manchmal gechippt, aber der Besitzer sei nicht registriert.

Im privaten Tierheim Bergedorf (Ganderkesee), das die Fundtierverträge mit allen Landkreisgemeinden außer Wildeshausen und Wardenburg hat, gibt es seit wenigen Tagen einen Aufnahmestopp. „In den vergangenen Tagen haben wir viele Fundkatzen aufgenommen. Darunter auch wieder viele tragend, oder bereits mit Babys“, heißt es vom Tierheim. „Die nächsten Katzen stehen schon auf der Warteliste, da unsere Kapazität ausgeschöpft ist. Wir müssen also leider einen Aufnahmestopp für Fundkatzen aussprechen, bis sich die Lage wieder etwas beruhigt hat, und Plätze frei werden.“ Ausnahme seien absolute Notfälle. Dazu gehörten zu kleine Kitten ohne Mutter, die draußen alleine keine Chance hätten.

Tierschützerin: „Ich habe es so satt“

Für die Tierschutzgruppe Oldenburg Land, die derzeit ein neues Tierheim in Hanstedt baut, ist Monika Sowinowski in der Katzenhilfe sehr aktiv – und nach eigener Auskunft kräftemäßig und finanziell am Limit. „Ich habe nicht mal das Benzin mehr, um die kleinen Katzen auf den Höfen zu versorgen oder sichern zu können“, schreibt sie. „Ich habe es so satt, dass es immer noch verantwortungslose Menschen gibt, die ihre Tiere nicht kastrieren.“

Swinarski hat nach eigenen Angaben wieder viele Kitten in der Betreuung – manche nur vorübergehend, andere als Flaschenaufzucht. „Die Mütter können oft da bleiben, wo sie sind. Sie müssen aber kastriert werden, was Geld kostet“, so Swinarski. Nach Angaben des Tierschutzvereins Delmenhorst kostet die Kastration einer Katze rund 300 Euro und für einen Kater 150 Euro. Tiere, die dort aufgezogen und medizinisch versorgt werden, haben bis zur Abgabe Kosten bis zu 500 Euro verursacht, die vom neuen Besitzer nicht getragen werden müssen. Dieser entrichtet lediglich eine Schutzgebühr von 140 Euro.

Herzzerreißendes Tierleid

Die Dramen, die sich rund um den Tierschutz abspielen, sind oft herzzerreißend. Swinarski beschreibt die Tage: „Gestern zwei Kitten auf der Straße, eine Woche vorher ein Kitten vom Dach gefallen, davor zwei Muttertiere mit neun Kitten im Schlepptau.“ Vor wenigen Tagen hätten Jugendliche ein Kätzchen gebracht, das sie in Hatten auf der Straße gefunden hatten. „Hera“ sei wenige Tage alt, unterernährt sowie krank gewesen. Sie habe das Tier mit der Flasche aufpäppeln müssen. „Ich brauche Futter und Streu, Aufzuchtmilch, Handtücher, Waschmittel, Lebendfallen, Boxen für Tiere sowie Menschen, die mir unter die Arme greifen“, sagt Swinarski. Sie sei unter Telefon 04435/74552 zu erreichen. Auf ihrer Facebook-Seite hat sie eine Spendenaktion initiiert. Wer an die Tierschutzgruppe spenden will (DE79 2806 6214 0002 4341 00) sollte als Vermerk „Kastration/Versorgung von Streunerkatzen“ angeben.