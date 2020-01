Viele Einbrüche und einen Täter im Gebüsch gefasst

Wildeshausen – Die Einbruchserie in Wildeshausen und dem Landkreis Oldenburg reißt nicht ab. Erneut haben Unbekannte in der Kreisstadt Beute gemacht.

Wie die Polizei berichtet, drangen Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag um 16.15 Uhr und Sonnabend um 8.50 Uhr in einen Lager- und Büroraum an der Ottostraße in Wildeshausen ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Sie stahlen einen Laptop sowie Geld in unbekannter Höhe.

Fenster aufgehebelt

An der Mozartstraße in Wildeshausen wurde in der Zeit zwischen dem 12. Januar und dem 26. Januar das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, kann nach Angaben der Polizei noch nicht gesagt werden.

Auto durchsucht

In der Zeit von Freitag um 7 Uhr bis Samstag um 15.25 Uhr wurde an der Ladestraße in Wildeshausen die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Ob der oder die Täter etwas entwendet haben, ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Wer zu den vorgenannten Einbrüchen Angaben machen kann, meldet sich im Wildeshauser Kommissariat unter Tel. 04431/9410.

Weiterer Einbruch in Ganderkesee

Auch in der Gemeinde Ganderkesee kam es wieder zu einem Einbruch, diesmal in der Zeit von Freitag um 18 Uhr und Samstag um 19.30 Uhr. Die Täter drangen am Brüninger Weg in ein Wohnhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auch hier kann die Polizei noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Hinweise nimmt sie in Delmenhorst unter Tel. 04222/94460 entgegen.

Einbrecher in Gebüsch aufgespürt

Einen Erfolg meldet die Polizei hingegen nach einem Einbruchsversuch bei einem Haus an der Mackenstedter Straße in Ganderkesee. Eine 33-jährige Frau wurde am Donnerstag um 22 Uhr durch Scheibenklirrenauf den Täter aufmerksam. Einen kurzen Moment später traf sie laut Polizeibericht auf den Einbrecher, der sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt verschaffen wollte. Der Mann ergriff sofort die Flucht.

Durch die gute Beschreibung der Frau sowie die Angaben eines weiteren aufmerksamen Zeugen, der eine Person in einen angrenzenden Garten hatte flüchten sehen, konnten die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst den Tatverdächtigen in einem Gebüsch sitzend aufspüren. Ein entsprechendes Einbruchswerkzeug wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort gefunden. Der Mann wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft.