Viele Brengelmanns im Trauzimmer

Botschafter besucht Verwandschaft

+ © Rohdenburg Dirk Brengelmann trug sich im Kreis der Familie sowie von Ratsvertretern in das goldene Buch der Stadt ein. © Rohdenburg

Wildeshausen - So viele Menschen mit Nachnamen Brengelmann wie am Mittwochabend, waren bisher wohl selten im Trauzimmer des Wildeshauser historischen Rathauses zu Gast. Weil Dirk Brengelmann, der im Rheinland geboren wurde und seit zwei Jahren Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Königreich der Niederlande in Den Haag ist, mal wieder seine Verwandtschaft in Wildeshausen sehen wollte, verlängerte er seinen Tag mit offiziellen Terminen in der Grenzregion und fuhr weiter in den Landkreis Oldenburg.