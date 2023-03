Viele Aktionen und Teilnehmer: Glückswoche gut gelaufen

Von: Holger Rinne

Bastelten am Glück: Wildeshauser Kinder zusammen mit Evi Hellmann im Rathaussaal. © HOGEBACK

Wildeshausen – „Wildeshausen – Eine Stadt voller Glück“ hieß eine Aktionswoche, zu der die Stadt, vertreten durch Birte Hogeback vom Stadtmarketing, Verena Schröder und Oliver Brinkhus von der Diakonie Himmelsthür, die Volkshochschule Wildeshausen mit Susanne Lieder, sowie die Öffentliche Bücherei mit Sabrina Blekker aufgerufen hatten.

Anlässlich des „Weltglückstags“ der Vereinten Nationen am 20. März haben sich viele Menschen (groß und klein) mit dem Thema Glück beschäftigt und ihre Gedanken in Bildern, Skulpturen oder Basteleien verarbeitet. Die Ergebnisse stellten sie eine Woche lang in den Geschäftsräumen und Schaufenstern Wildeshauser Innenstadtgeschäfte aus. Andere wiederum haben mit Aktionen und Veranstaltungen ihren Mitmenschen eine Freude bereitet.

Am Sonnabend bog das Gemeinschaftsprojekt gleich mit mehreren Veranstaltungen auf die Zielgerade ein. Einen Stand richtete die Diakonie Himmelsthür auf dem Marktplatz ein. Jeder durfte sich am Glücksrad versuchen. Gleichzeitig wollten Oliver Brinkhus, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle Niedersachsen-Nord, und Verena Schröder von der Fachstelle Bildung der Diakonie Himmelsthür von den Passanten wissen, was für sie Glück bedeutet.

Glück bezieht sich nicht auf materielle Dinge

Die Antworten wurden auf einem Pappstreifen festgehalten und an einer Leine, die zwischen zwei Laternen gespannt war, aufgehängt. Aussagen wie „wenn ich mit meinen Kleinen eine gute Zeit habe“, „wir fahren nach Rügen“, „ein Telefonat mit einem wildfremden Menschen, der mich beruhigen konnte“, „die ersten blühenden Tulpen“, „als wir in den Tierpark gefahren sind“ oder auch „wieder ein Zuhause zu haben“ zeigen, dass Glücksauslöser sehr individuell sind und sich häufig auf eine bestimmte Situation und nicht so sehr auf materielle Dinge beziehen.

Sichtlich glücklich waren am Samstagvormittag die Bewohner des Wohnhauses der Diakonie am Markt, Marion Ellerbrock und Uwe von Holten, mit jedem Gewinner am Glücksrad, dem sie einen Preis überreichen konnten. Nieten gab es keine. Die Preise reichten von Glückskeksen über Gummibärchen bis hin zum Glückswein. „Das ist ein Riesling von einem Start-up aus Lippstadt. ,Drink for Food‘ bietet Abijahrgängen Weinflaschen mit individueller Etikettierung an“, verriet Brinkhus. Neben der Erinnerung, die den Abiturienten bleibt, sorgen die Schulabgänger für eine gute Tat. Mit jeder verkauften Flasche wird eine Mahlzeit für Bedürftige finanziert, so Brinkhus. Die Produktionsüberhänge übernimmt die Diakonie, in deren Werkstätten die edlen Tropfen zum Glückswein umetikettiert werden.

Ein paar Meter weiter verteilte Birte Hogeback auf dem Marktplatz süße Überraschungen an die Passanten.

Basteln im Rathaussaal

Unter dem Titel „Schmetterlinge und Steine des Glücks“ lud der Verkehrsverein Wildeshausen am Nachmittag zu einer Bastelstunde für Kinder in das Rathaus ein. „Ich bin glücklich, euch heute im Rathaussaal begrüßen zu dürfen“, empfing Gästeführerin Evi Hellmann ihre kleinen Gäste. Zu Beginn mussten sich die Mädchen und Jungen entscheiden, ob sie lieber Schmetterlinge basteln oder Steine des Glücks bemalen wollten. Für beide Gruppen hatte Hellmann Bildervorlagen mitgebracht. Aber auch die Erwachsenen bekamen eine Bastelaufgabe. Sie formten und bemalten große Ostereier und hatten dabei mindestens ebenso viel Spaß wie ihre Sprösslinge. Die für den Abend angekündigte Veranstaltung „Sing Dich glücklich“ der VHS fiel indes aus. Laut Markus Häger soll das Konzert womöglich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Mit Glücksrad auf dem Marktplatz: Bewohner und Angestellte der Diakonie Himmelsthür. © Rinne