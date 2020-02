Viel Geld für Schulen – und etwas für Kultur

Fachausschuss des Kreises informiert sich über geplante Ausgaben

+ Wird umgebaut und erweitert: Die Förderschule in Hude. Archivfoto: Richter

Landkreis – Alles dreht sich ums Geld: Über die Sanierung und die Erweiterung der Schule Vielstedter Straße in Hude als auch den Aufbau eines zentralen IT-Supports für Schulen im Landkreis Oldenburg debattiert der Kreis-Schul- und Kulturausschuss während seiner Sitzung am Dienstag, 25. Februar. Doch nicht nur in Bildung, sondern auch in die Kultur wird der Gemeindeverbund im laufenden Jahr investieren: Die Verwaltung gibt die Zuschüsse bekannt, die im Rahmen der Kreis-Kulturförderrichtlinie vergeben werden.