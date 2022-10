VfL Wittekind benötigt schnell 300.000 Euro für den Kunstrasenplatz

+ © dr Wasserlinse direkt an der Seitenlinie des Platzes 2: Hier wurde am Freitag das Feld noch einmal verkleinert. © dr

Wildeshausen – Der VfL Wittekind Wildeshausen hat vor wenigen Tagen den Bescheid des Landessportbundes über eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro erhalten, um einen Kunstrasenplatz im Krandel anlegen zu können. Allerdings muss die Maßnahme im Jahr 2023 umgesetzt werden.

Das wiederum bedeutet, dass die Stadt Wildeshausen schnellstmöglich die versprochenen 300.000 Euro zur Verfügung stellen muss, um das rund 900.000 Euro teure Projekt zu realisieren.

„Wir benötigen eine Zustimmung zum vorgezogenen Maßnahmebeginn“, so Gordon Hermanni, zuständig für Finanzen, Sponsoring und Marketing beim VfL, am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Wenn man am 1. Januar 2023 mit den Arbeiten starten könne, ließen sich 25 Prozent der Kosten einsparen, weil die Preis im Winter niedriger seien. Allerdings müsste dafür der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss am 6. Oktober seine Zustimmung für die 300.000 Euro geben. Ein späterer Start würde deutlich teurer, zudem sei es fraglich, ob die Frist bis zum Jahresende eingehalten werden könne, wenn der Haushalt erst im Frühjahr genehmigt würde.

Das Geld müsste schnell zur Verfügung gestellt werden

Von der Politik gab es dazu keine Fragen. Offenbar waren die Ausschussmitglieder überrascht über die Forderung, denn eigentlich sollten die Ausführungen zur Krandelverwaltung nur zur Kenntnis genommen werden. Es gibt zwar die Willenserklärung aus dem Jahr 2021, den Bau des Platzes mit 300.000 Euro zu unterstützen. Die Summe müsste aber im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Verfügung gestellt werden. Diese haben jedoch noch nicht begonnen.

Nach Angaben des VfL erhält der Verein weitere 100.000 Euro vom Landkreis, 100.000 Euro von Förderern sowie Firmen und 25.000 Euro als Spenden von Vereinsmitgliedern. 275.000 Euro können aus Eigenmitteln finanziert werden.

„Wir müssen im Landkreis konkurrenzfähig bleiben“, betonte Hermanni. Viele andere Vereine hätten schon lange einen Kunstrasenplatz. Der VfL mit seinen 800 Mitgliedern in der Fußballabteilung sei dringend auf ein witterungsunabhängiges Feld angewiesen.

Nach Angaben von VfL-Geschäftsführer Hubert Schlüter ist Platz 2, der zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt werden soll, kaum noch bespielbar. Wegen einer Wasserlinse sei der Platz bereits um elf Meter in der Länge verkürzt worden. Nun zeige sich aber auch im Mittelkreis eine Wasserlinse.

Wasserlinsen zerstören die Plätze

Am Freitag hatte sich zudem eine Wasserlinse an der Seitenlinie so ausgeweitet, dass die Markierung um zwei Meter verlegt werden musste. Die Verletzungsgefahr, urteilten die Platzwarte bei einer Begutachtung, wäre für die Abendspiele zu groß gewesen.

Der VfL, so Schlüter, hat die Überschüsse der vergangenen Jahre in viele Maßnahmen investiert. So hätten der VfL 40.000 Euro und die Krandelverwaltung 17.000 Euro in das neue Flutlicht investiert. Die Plätze 1 und 3 habe man komplett neu gemacht, wobei der VfL 20.000 Euro und die Krandelverwaltung 7.000 Euro gezahlt habe. Angesichts der massiven Kostensteigerungen sei damit zu rechnen, dass die 85.000 Euro netto, die die Stadt jährlich für die Unterhaltung zahlt, bald angepasst werden müssten. Weitere Projekte wie die Erneuerung der Sprunggrube und des Kugelstoßringes seien ebenso geplant wie die Sanierung der Duschräume sowie die Erneuerung der Rasenkanten und die Belüftung der Rasenflächen.