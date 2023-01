VfL Wildeshausen beschließt Kreditaufnahme für Kunstrasen

Einstimmiger Beschluss

+ © wz Breite Zustimmung: Die VfL-Mitglieder votierten einstimmig für den Finanzplan. © wz

Der VfL Wittekind Wildeshausen nimmt einen Kredit für den geplanten Kunstrasenplatz im Krandel auf. Das hat die Mitgliederversammlung nun beschlossen.

Wildeshausen – Eine überraschend hohe Anzahl an stimmberechtigten Mitgliedern hat am Mittwochabend an der außerordentlichen Versammlung des VfL Wittekind im „Hannoverschen Hof“ in Wildeshausen teilgenommen. Von den gut 100 Sportlern waren 92 stimmberechtigt. Auf der Tagesordnung standen zwei wichtige Themen. Zum einen der Stand der Dinge in Sachen Kunstrasen im Krandel, zum anderen die meist redaktionellen Änderungen und Modifizierung der bestehenden Vereinssatzung. Der Vorstand hatte einen Antrag auf Genehmigung zur Teilfinanzierung des neuen Platzes gestellt.

Gordon Hermanni, stellvertretender Vorsitzender und in der Fußball-Abteilung zuständig für Sponsoring, Finanzen und Marketing, sagte: „Das ist schon stark. Trotz Handball-WM und Werder-Spiel ist es hier brechend voll. Das zeigt das große Interesse und den Wunsch, so schnell wie möglich einen Kunstrasenplatz rund ums Jahr zur Verfügung zu haben.“ Die Bauzeit sei vom 1. März bis zum 31. August angesetzt. „Daneben können wir fürs Training noch auf den Platz zwei zugreifen.“ Das sei nicht optimal, aber das Training sei dort möglich.

150.000 Euro Schulden sollen aufgenommen werden

Die Gesamtkosten mit Umwandlung des Naturrasens zu einem Kunstrasenplatz inklusive Bau einer Zaunanlage (ohne Flutlicht) betragen 900.000 Euro. Wie Hermanni dazu darstellte, würden Zuschüsse vom Landkreis Oldenburg und Landessportbund jeweils in Höhe von 100.000 Euro fließen. Die Stadt Wildeshausen steuert 300.000 Euro bei. Der VfL-Vermögensanteil beträgt 140.000 Euro. Spenden von Firmen wurden mit 98.000 Euro und von Einzelpersonen mit 22.000 Euro angegeben. Außerdem hat der Verein noch Rücklagen über 20.000 Euro.

„Daraus ergibt sich eine Summe von 120.000 Euro, die finanziert werden muss“, stellte Hermanni heraus. Zusätzlich soll auch noch ein Puffer von 30.000 Euro enthalten sein – also fehlen insgesamt 150.000 Euro. „Um diese Summe finanzieren zu können, brauchen wir heute das Okay von den Mitgliedern.“ Einstimmig sprachen sich die VfL-Sportler bei der Abstimmung für die Finanzierung aus. Damit geht der Vorstand auf Nummer sicher.

Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank

Zudem soll nun eine Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank starten. 100 Fans müssen sich online anmelden. Bis zu einem Betrag von maximal 7 500 Euro verdoppelt die Bank die eingehenden Spenden. Außerdem wird im Anschluss eine weitere Aktion zusammen mit dem Team Iken gestartet. Spendenziel: so hoch wie möglich.

„Es ist also gar nicht sicher, dass wir die 150 000 Euro überhaupt brauchen“, so Geschäftsführer Herbert Schlüter. „Wir haben auch einen möglichen Käufer unserer Wohnung ,Am Krandel 23a‘ gefunden. Die würden wir gerne verkaufen und könnten damit die Finanzierung verringern.“ Auch diesem Vorgehen stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Die Hausaufgaben für das Kunstrasenprojekt hat der Vorstand damit gemacht. Nun muss es an die Ausführung gehen. Jeder Tag, den der Platz eher fertig wird, bedeutet auch optimierte Trainingsbedingungen. Denn mit Ausnahme von Schnee und Eis ist ein Kunstrasenplatz quasi ganzjährig nutzbar. Das könnte auch den Mangel an Hallentrainingszeiten in Wildeshausen lindern.

Vorsitzender Ottmar Jockel nahm, der im Sommer nicht wieder antritt (wir berichteten), nahm aus Krankheitsgründen nicht an der Versammlung teil, hieß es. Sein Stellvertreter Matthias Ruhle stellte dafür die Satzungsüberarbeitung vor. Paragraf für Paragraf wurde durchgegangen, die Änderungen besprochen. Da ging es um Formulierungen wie zum Beispiel Zweck des Vereins, um die Gliederung des VfL, das Erlöschen der Mitgliedschaft durch Tod und mehr. Im Block stimmten die Mitglieder der Änderung der Satzung zu.