Veterinäramt befreit Hengst „Samurai“ und sucht neuen Besitzer: 13 Jahre Leben im dunklen Stall

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

„Samurai“ braucht einen neuen Besitzer: Das Veterinäramt ist auf der Suche. © Landkreis

Landkreis – Ein Leben lang in einem Stall ohne Blickkontakt nach außen. Das ist das schlimme Schicksal des etwa 13-jährigen Wallachs „Samurai“, für den das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg nun ein neues Zuhause sucht.

„Samurai“ wurde im Zuge tierschutzrechtlicher Maßnahmen im Februar in einer dunklen und verdreckten Haltung in der Gemeinde Großenkneten aufgefunden und fortgenommen, heißt es vom Veterinäramt.

Bei dem Wallach, der bei der Fortnahme noch ein Hengst war, handelt es sich mutmaßlich um einen Traber, dessen Ausbildungsstand nicht bekannt ist.

Kaum Kontakt zu anderen Pferden

„Da der Wallach vermutlich sein bisheriges Leben weitestgehend im Stall gehalten wurde und nur über die Boxenwände herüber Kontakt zu einem weiteren Pferd gehabt haben soll, gestaltet sich die Vergesellschaftung mit anderen Tieren in der derzeitigen Haltung schwierig“, schreiben die Veterinäre. Zurzeit stehe er weitestgehend alleine und habe lediglich Sichtkontakt zu anderen Pferden und Ponys auf benachbarten Weiden in der Gemeinde Wardenburg. Dabei scheine es so, dass größere Ponys und Pferde ihn sehr aufregen.

Die ausgeprägte Hengstattitüde gegenüber Artgenossen hat sich trotz der Kastration bislang kaum gebessert, so die Kreisverwaltung. Über die Zeit mag sich dies legen, sodass eine Vergesellschaftung einfacher werden kann, hoffen die Veterinäre.

Er braucht einen Besitzer mit Erfahrung

Da der Wallach sein bisheriges Leben fast ausschließlich im Stall gehalten wurde, kennt er kaum Umweltreize. Er zeigte sich in den ersten Wochen außerhalb des Stalls extrem gestresst.

„Mit der Zeit ist er auf der Weide beziehungsweise auf dem Paddock bereits ruhiger geworden und lernt mit den Eindrücken außerhalb der Box umzugehen“, schreibt die Behörde. Im Umgang mit Menschen sei „Samurai“ händelbar, brauche aber Besitzer mit Erfahrung, Pferdeverstand und Durchsetzungsvermögen. Anfänger oder Menschen mit wenig Erfahrung würden dem Wallach nicht gerecht.

Gesucht wird laut Veterinäramt ein Platz, an dem der Wallach die Möglichkeit bekommt, ein weitgehend pferdegerechtes Leben zu führen. Dabei sollte „Samurai“ der Kontakt mit anderen Pferden zwingend ermöglicht werden, sodass über die Zeit eine Eingliederung in eine Herde oder die Vergesellschaftung mit einem Partner eine Option sein kann.

Es wurde noch nicht der richtige Besitzer gefunden

Weitere Informationen zu „Samurai“ erhalten Interessierte bei den Mitarbeitern des Veterinäramtes unter der Telefonnummer 04431/85606. Dort haben sich zwar schon Interessenten gemeldet, die richtige Haltung ist aber noch nicht gefunden worden.