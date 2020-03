Verwaltung soll auf Vereine zugehen

Abfrage der Angebote und Bedarfe / Zu wenig Hallenzeiten?

+ Gibt es zu wenig Hallenzeiten? Das soll die Stadtverwaltung jetzt herausfinden. ArchivFoto: WES

Wildeshausen – Die Sportangebote in Wildeshausen und die Bedarfe der Vereine, was Hallenzeiten und Sportstätten angeht, soll die Stadtverwaltung ermitteln. Dafür sprach sich der Stadtplanungsausschuss am Donnerstagabend einstimmig aus. Damit lehnte das Gremium gleichzeitig das Ansinnen der Verwaltung ab, ein externes Büro damit zu beauftragen, einen Sport- und Freizeitplan zu erstellen.