Verwaltung offen für Freibad-Sanierung in Wildeshausen

+ © Archiv Marode: Die CDU hat vorgeschlagen, das Freibad vergleichsweise günstig zu sanieren. Fraglich ist, ob dafür genug Mittel zur Verfügung stehen. © Archiv

Die Sparvariante der CDU für die Freibad-Sanierung stößt im Stadthaus auf offene Ohren. Die Finanzierung dürfte allerdings ein großes Problem sein.

Wildeshausen – Die Wildeshauser Stadtverwaltung steht dem CDU-Vorschlag zur Freibadsanierung durchaus offen gegenüber. „Der Verwaltungsausschuss beschließt, das geänderte Sanierungskonzept des Wildeshauser Freibades in den Haushaltsberatungen der Jahre 2023 ff. zu berücksichtigen und zu beraten“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 16. November, ab 18.15 Uhr im Stadthaus.

Wie berichtet, hatten die Christdemokraten eine „abgespeckte“ Version erarbeitet und deren Umsetzung ab kommendem Jahr vorgeschlagen. Die Sparvariante sieht statt Kosten in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro, letzter Entwurf der Verwaltung, nur noch eine Investition von 4,5 Millionen Euro vor. Für das Jahr 2023 sollen 700 000 Euro Planungskosten in den Haushalt eingestellt werden. Fraglich ist zurzeit laut dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse, inwiefern die bereits zugesagten Fördergelder des Bundes in Höhe von 2,4 Millionen Euro weiterhin zur Verfügung stehen. Zum einen waren die Mittel für die groß angelegte Sanierung bewilligt worden, zum anderen fiel die Förderentscheidung schon vor drei Jahren. Der Bund hält Zuschüsse dieser Art aber nicht zeitlich unbegrenzt vor. Im Sommer hieß es von der Verwaltung: „Grundlegende Voraussetzung ist, dass der Zuwendungsempfänger, also die Stadt, das Projekt im Jahr 2023 maßgeblich vorangebracht hat.“ Laut Sasse ist eine Verlängerung der Förderfrist denkbar. „Zurzeit wissen aber weder Politik noch Verwaltung, ob das möglich ist.“

Haushaltslage hat sich verschlechtert

Ein weiteres Fragezeichen muss angesichts der Haushaltssituation der Stadt gesetzt werden. „Als wir den Antrag gestellt haben, war die Energiegeschichte noch nicht so krass“, sagt Sasse. Er spricht von über einer Million Euro Mehrkosten für Strom und Gas für die städtischen Liegenschaften. „Die Haushaltslage hat sich zu unseren Ungunsten verschlechtert.“ Deswegen steht für den langjährigen CDU-Fraktionsvorsitzenden auch fest: „Wenn wir uns die Freibad-Sanierung nicht leisten können, dann ist das so. Aber wir haben wenigstens alles versucht.“

Hinzu kommt, dass der Vorschlag der CDU zwar durch das Fraktionsmitglied Marcell Görke und andere ausgewiesene Fachleute ausgearbeitet wurde, die Verwaltung aber offenbar noch einige Unklarheiten im Konzept sieht. „Die finanziellen Auswirkungen des geänderten Sanierungsvorschlages können final nicht konkret benannt werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dennoch ist das Konzept im Stadthaus auf offene Ohren gestoßen: „Dem Grunde nach steht die Verwaltung einer finanziell darstellbaren Sanierung des Freibades weiterhin positiv gegenüber. Darüber hinaus wird es ebenfalls begrüßt, dass auch Wildeshauser Unternehmen in diese konzeptionellen Überlegungen mit eingebunden wurden.“

Dass im Freibad Sanierungsbedarf herrscht, ist schon seit vielen Jahren unumstritten. Zum einen weil die Schwimmbadtechnik marode ist, zum anderen weil die Leitungen und Becken in keinem guten Zustand sind. Der Nichtschwimmerbereich ist seit 2019 vollständig geschlossen. Und in diesem Jahr musste auch das Springerbecken wegen eines Schadens gesperrt werden. Unabhängig davon steht das vor rund zehn Jahren neu gebaute Hallenbad nach wie vor für Besucher und Schwimmkurse zur Verfügung.