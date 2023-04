Verwaltung befürwortet neue Parkplätze in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

150 Parkplätze könnten hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen entstehen. © dr

Der Antrag von CDU und CDW für 150 neue Parkplätze in Wildeshausen wird diese Woche im Bauausschuss diskutiert. Die Stadtverwaltung ist schon mal dafür.

Wildeshausen – Die Pläne der Ratsfraktionen von CDU und CDW für neue Parkplätze hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen, sind im Stadthaus auf Zustimmung gestoßen. In der Vorlage für die Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 27. April, ab 18.15 Uhr im Stadthaus heißt es, „die Errichtung weiterer respektive neuer Parkplätze ist begrüßenswert“.

Wie berichtet, sollen rund 150 Stellflächen entlang des Hunte-Umfluters entstehen. Davon erhoffen sich CDU und CDW mehr Dauerparkplätze für Berufspendler, aber auch mehr Kunden für die Geschäfte in der Innenstadt bei weniger Autoverkehr auf der Hunte- und der Westerstraße.

Widerstand von Anwohnern und Nabu

Schon vor vier Jahren gab es einen Vorstoß für den Bau des Parkplatzes – damals aus den Reihen der Verwaltung. Allerdings sprach sich der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt dagegen aus. Die Angelegenheit sollte zurückgestellt werden, bis ein neues Verkehrsgutachten für die Stadt vorliegt. Das Papier gibt es zwar noch nicht, aber anscheinend wollen CDU und CDW das Vorhaben nun voranbringen.

Widerstand aus der Verwaltung ist nicht zu erwarten. Das Vorhaben werde „im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Stadt einhergehend mit dem Urgeschichtlichen Zentrum und der weiteren Belebung der Innenstadt mit dem Ziel“ begrüßt. Die Geschäfte an der Hunte- und der Westerstraße könnten für das Umland attraktiver werden. Die Lage des Parkplatzes werde als günstig erachtet. Des Weiteren sollte aber auch in Erwägung gezogen werden, zunächst weniger als 150 Stellplätze anzulegen. Ergänzend könnten im Umfeld der Wallschule ebenfalls Parkplätze entstehen.

Allerdings formiert sich bereits Widerstand unter den Bewohnern der gegenüberliegenden Hunte-Umfluter-Seite. Wie berichtet, lehnen sie das Projekt aus mehreren Gründen ab. Zum einen wird auf Lärm- und Abgasbelästigungen für die Anwohner hingewiesen, zum anderen auf die Folgen für die Natur. Schließlich liege der Parkplatz in einem Überschwemmungsgebiet. Kraftstoffe, Öl und Co. könnten austreten.

Der Naturschutzbund (Nabu) in Wildeshausen hatte sich dem Protest angeschlossen. In Wildeshausen werde nun schon zum zweiten Mal versucht, Autos anzulocken, indem man eine großzügige, neu anzulegende Parkfläche anbiete, hieß es.