Gilde-Schatzmeister und Wildeshauser Unternehmer Siegbert Schmidt bei Motorradfall tödlich verunglückt

Von: Dierk Rohdenburg

So kannten ihn die Wildeshauser: Siegbert Schmidt ist bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. © bor

Der langjährige Schatzmeister der Wildeshauser Schützengilde und Wildeshauser Unternehmer, Siegbert Schmidt, ist am Samstag bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

Wildeshausen – Wie die Polizei berichtete, war der 67-Jährige gegen 12.40 Uhr mit einer Gruppe von vier Motorradfahrern auf der L 549 unterwegs. Er fuhr als Zweiter in der Gruppe auf der Strecke von Essentho in Richtung Marsberg im Hochsauerlandkreis.

Dabei kam er in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Beim Unfall verletzte sich Schmidt so schwer, dass Reanimationsmaßnahmen erfolglos blieben. Er starb noch an der Unfallstelle.

Siegbert Schmidt war Geschäftsführer der Paul Schmidt GmbH in Wildeshausen, die Vater Paul und Mutter Ruth Schmidt 1959 in Varnhorn in der Gemeinde Visbek gründet hatten und die sich seit 1963 in Wildeshausen zu einem der erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen der Kreisstadt entwickelte. Die Firma ist im Bereich der Heizung-, Sanitär- und Klimaanlagen, Wasseraufbereitung sowie Solar- und Schwimmbadtechnik tätig.

Vielen Wildeshausern war Siegbert Schmidt als Schatzmeister der Wildeshauser Schützengilde gut bekannt. Er wurde bereits im Jahr 1987 zum Schaffer gewählt und übernahm im Laufe der Jahre große Verantwortung in der Wildeshauser Bürgergesellschaft. Als Oberstleutnant wurde er im Rahmen des vergangenen Gildefestes mit dem Verdienstkreuz geehrt. Ohne Siegbert Schmidt wäre das Gildefest wie es derzeit jedes Jahr erfolgreich gefeiert wird, nicht denkbar. Bei ihm liefen die Fäden zusammen, damit die Veranstaltung mit vielen Tausend Menschen so reibungslos über die Bühne geht.

Die Wildeshauser Schützengilde reagierte schockiert auf die traurige Nachricht vom Tod ihres langjährigen Mitstreiters: „Mit Siegbert Schmidt verliert nicht nur die Schützengilde eine herausragende Persönlichkeit. Siegbert Schmidt hat sich in vielen Jahrzehnten für die Stadt Wildeshausen sowie für die Wildeshauser Schützengilde und für viele andere Vereine in großem Maße verdient gemacht“, heißt es in einem Gildebrief am Sonntag. So habe er sich mit der Gründung des Fördervereins „Wildeshauser Gildefest“ im Jahre 2019 einen Herzenswunsch füllt: die Verbindung der Schützengilde mit der Förderung von Kultur und Heimatpflege.

Reitturnier am Fillerberg mit Gedächtnisspringen

Trotz der großen Trauer um Siegbert Schmidt hat die Familie des Verstorbenen beschlossen, dass das für das nächste Wochenende geplante Reitturnier am Fillerberg stattfinden soll. Schmidt war Hauptsponsor des Turniers und langjähriger Vorsitzender des Reitvereins „Leichttrab“. Ihm zu Ehren wird es eine Gedenkminute geben. Für das Hauptspringen wird ein Gedächtnispreis ausgelobt.