Vertrag mit der Stadt Wildeshausen läuft aus: Fundtiere weiter nach Delmenhorst?

Von: Ove Bornholt

Kitten und Kaninchen: Gerade mal einen Tag alt sind die kleinen Katzen, deren Mutter ein Fundtier aus Wildeshausen ist. Nadine Scheuer und ihre Kollegen sowie viele Ehrenamtliche kümmern sich auf dem Tierschutzhof in Delmenhorst auch um Kaninchen, Meerschweinchen und Hunde. © bor

Die Fundtiere aus Wildeshausen werden seit anderthalb Jahren in Delmenhorst betreut. Der Vertrag mit dem dortigen Tierschutzverein läuft aber im Sommer aus.

Wildeshausen/Delmenhorst – Ein Kanarienvogel, ein Kaninchen, eine Schlange, 17 Hunde und 59 Katzen: So viele Fundtiere gab es in diesem Jahr in Wildeshausen. Fast alle landeten beim Tierschutzhof in Delmenhorst. Der dortige Tierschutzverein ist seit anderthalb Jahren für das Gebiet der Kreisstadt zuständig. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Die Ausschreibung soll Anfang des neuen Jahres erfolgen. Und der Tierschutzverein Delmenhorst und Umgegend könnte sich erneut bewerben – aber nur wenn das Tierheim in Hanstedt, an dem die Tierschutzgruppe Oldenburg-Land arbeitet, nicht rechtzeitig genug fertig werden sollte. „Wir sind keine Konkurrenten“, betont die stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Delmenhorst und Umgegend, Nadine Scheuer, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Besonders auffällig war dieses Jahr, dass viele Hunde aufgegriffen wurden. Und nur fünf der 17 Vierbeiner landeten wieder bei den eigentlichen Besitzern, berichtet Scheuer. Kurios war auch der Schlangenfund. Wie berichtet, hatte ein Fußgänger Anfang Oktober eine Boa Constrictor an der Hunte gefunden und die Behörden alarmiert. Einer Tierärztin aus Bremen war es gelungen, sie einzufangen. Das Tier befindet sich immer noch in deren Obhut. „Wir dürfen auch gar keine Schlange aufnehmen“, informiert Scheuer.

17 Hunde in einem Jahr aufgegriffen

Sie leitet den Hof und ist eine von drei Vollzeitkräften. Hinzu kommen zwei 450-Euro-Beschäftigte und rund 40 Ehrenamtliche. Die haben gut zu tun, denn drei Katzenhäuser und drei Hundezwinger, jeweils mit Innen- und Außenbereich, müssen jeden Tag geputzt werden. Weitere Katzen befinden sich in Räumen im Gebäude – der Resthof war dem Verein vermacht worden. Und alle Tiere müssen jeden Tag mit Futter versorgt werden. Hinzu kommen Spaziergänge mit den Hunden und die Behandlung mit Medikamenten.

Im kommenden Jahr soll am vierten Katzenhaus weitergebaut werden. Ansonsten befindet sich auf dem großen Gelände auch noch eine eingezäunte Freilauf- und Spielfläche für die Hunde. Das Gassigehen übernehmen übrigens teilweise Ehrenamtliche, die abends einige Runden mit den Vierbeinern drehen.

55 Katzen, zwei Kaninchen, sieben Meerschweinchen und vier Hunde: Auf dem Tierschutzhof in Delmenhorst werden viele Tiere betreut, die aber nicht alle in Wildeshausen entlaufen sind. © bor

Sorge bereit Scheuer, dass die Kosten in vielen Bereichen gestiegen sind. „Der Mindestlohn, das Öl für die Heizung, der Strom und die Tierärztin“, nennt sie einige Beispiele. So habe sich die Gebührenordnung der Veterinäre im Herbst deutlich verändert. Eine allgemeine Untersuchung habe vorher 8,99 Euro gekostet. Nun liege der Preis bei fast 23 Euro. „Wir haben aber eine Pauschale“, sagt Scheuer. Die decke jedoch nicht alles ab. Kastrationen zum Beispiel nicht. Und viele Tiere seien krank, wenn sie auf dem Hof ankommen.

Die Vermittlung von Tieren war über Weihnachten gestoppt. Nun geht es aber weiter. Auf der Internetseite www.tierschutzverein-delmenhorst.de befinden sich Listen mit Fotos und Steckbriefen der Tiere sowie Kontaktdaten.