Versuchter Raub bei 25-jährigem Wildeshauser

Wildeshausen/Vechta – Glück im Unglück hatte ein 25-jähriger Wildeshauser der in der Nacht zu Freitag in Vechta von zwei Männern bedroht wurde.

Am Freitag zwischen 2.30 und 2.45 Uhr war der Wildeshausen laut Polizeibericht mit zwei ihm unbekannten Männern auf der Oyther Straße in Vechta unterwegs. Man hatte sich zunächst unterhalten, bis einer der beiden plötzlich in Höhe eines dortigen Getränkemarktes eine vermeintliche Pistole zog und den Wildeshauser bedrohte.

Die beiden Unbekannten forderten all seine Wertsachen. Als ein Taxi herannahte, sprang das Opfer auf die Fahrbahn, sodass die beiden unbekannten Männer von ihm abließen und ohne Raubgut in Richtung Dornbusch flüchteten.

Die beiden Zeugen, eine 20-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, die im Taxi saßen, kannten das Opfer zufällig und kümmerten sich anschließend in der Wohnung des Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei um ihn. Die beiden Männer sollen 170 bisbis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzenpullis, bei denen die Kapuze über den Kopf gezogen waren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Freitag kam es gegen 18 Uhr in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein 79-jähriger Ganderkeseer war im Begriff, mit dem Auto von der Mühlenstraße nach links in die Bergedorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er die 20-Jährige, die bei Grünlicht die Fußgängerfurt überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto wurde die Fußgängerin leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Bereits am Mittwoch kam es in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr am Machandelweg in Ganderkesee zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem vergeblich versucht worden war, die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln, wurde von einer weiteren Tatausführung abgesehen. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.