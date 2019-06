Versuchter Mord: Urteil am 20. Juni

18-jähriger Wildeshauser soll Opfer mit Hammer niedergeschlagen haben

Wildeshausen – Im Prozess vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes gegen einen 18-jährigen Wildeshauser, der wegen versuchten Mordes angeklagt ist, hat der Richter am Freitag mitgeteilt, dass die Urteilsverkündung am Donnerstag, 20. Juni, erfolgen soll. Vom Verfahren ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Sie wird aber an jedem Verhandlungstag für einige Sekunden wieder zugelassen, um bekannt zu geben, ob ein Urteil verkündet wird. Dieses geschieht nämlich in jedem Fall öffentlich.