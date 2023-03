Versuchter Einbruch bei der VR Bank in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch bei der VR Bank in Wildeshausen. © imago/Symbolbild

Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch bei der VR Bank in Wildeshausen. Allerdings scheiterten die Kriminellen früh.

Laut Polizei haben bislang unbekannte Personen am frühen Montag versucht, in den Hauptsitz der VR Bank Oldenburg Land an der Westerstraße in Wildeshausen einzudringen. Gegen 2 Uhr betraten sie den Vorraum der Filiale und versuchten, die geschlossene Glastrennwand aufzuhebeln, so die Beamten. Doch das gelang den Einbrechern nicht.

Stattdessen versuchten sie, eine Holztür im Vorraum zu öffnen. Auch dieser Öffnungsversuch blieb erfolglos. Und nicht nur das: „Vermutlich durch den ausgelösten Alarm wurden die Unbekannten in die Flucht geschlagen“, so die Polizei. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit dem Revier Wildeshausen in Verbindung zu setzen.