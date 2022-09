Vernissage bei Berlinicke: Wenn der Künstler im Automaten steckt

Ausstellung „Grüße durch Maschendraht“

Vernissage mit Unterhaltungswert: Galeristin Bettina-Maria Berlinicke mit Künstler Eike Kuhse.

Die Werke von Eike Kuhse sind nun in der Galerie Berlinicke in Wildeshausen zu sehen. Die Vernissage hatte durchaus Unterhaltungswert.

Wildeshausen – Es war eine Vernissage mit einigen Überraschungen. Wer am Freitagabend beim Betreten der Galerie Wildeshausen nach dem ausstellenden Künstler Eike Kuhse fragte, bekam eine verblüffende Antwort. „Mit dem Künstler können Sie jetzt nicht sprechen. Der kommt später. Noch ist er am Arbeiten“, informierte Gastgeberin Bettina-Maria Berlinicke mit einem leicht schelmischen Unterton.

Des Rätsels Lösung: Kuhse befand sich in seinem „interaktiven Kartoffeldruckautomaten“, den der Künstler „Ars ex Machina“ nennt. Die Besucher konnten eine Kartoffel in den überdimensionalen Karton einwerfen. Innerhalb weniger Minuten bearbeitete Kuhse das Gemüse und warf den fertigen Druck aus. Kartoffeldruck ist eine der Techniken, die der Lüneburger Künstler in der Galerie an der Harpstedter Straße präsentiert.

„Die Kartoffel ist der kleinste Druckstock“, zitierte Galeristin Berlinicke in ihrer Eröffnungsrede den Künstler. Die Kunst könne somit auch in der Küche entstehen. „Ich weiß nicht, wohin ich von hier gehe. Aber ich verspreche, es wird nicht langweilig sein“, nannte sie Kuhses Lebensmotto. Gekreuzt haben sich ihre Wege in Lüneburg, als Bettina-Maria Berlinicke gemeinsam mit ihrer Mutter Maria im Jahr 2020 das Archiv der Sparkassenstiftung Lüneburg besuchte. Dort ist die Sammlung des verstorbenen Hartmut Berlinicke inzwischen beheimatet. Kuhse ist Stipendiat des von der Sparkasse geförderten Lüders-Stipendiums.

Dass der Künstler im Hauptberuf leitender Angestellter eines Discounters ist, sah die Galeristin als Parallele zu ihrem Vater, der unter anderem als Religionslehrer in Wildeshausen arbeitete. „Durch die finanzielle Sicherheit war er in seiner Kunst freier“, so Berlinicke.

„Der Titel der Ausstellung ,Grüße durch Maschendraht‘ fordert mich auf, zu sehen, was hinter meinem Gartenzaun ist. Treten Sie einfach mal aus Ihrem Alltag heraus“, forderte Berlinicke zum Abschluss die etwa 40 Gäste auf, in die Welt des Künstlers einzutauchen.

Danach wartete eine weitere Überraschung, die ebenfalls nicht alltäglich ist. Der Goldenstedter „Goldkönig“ Sascha Rühl erschien samt Hofstaat und Filmteam, um neben dem Ausstellenden auch der ebenfalls vor Ort weilenden Lüneburger Majestät, dem „Schwulen Lüneburger Heidekönig“ Ben I. alias Ben Rejmann, seine Aufwartung zu machen. Die Aktion konnten die überwiegend etwas ratlos wirkenden Gäste dann doch wohl mehr unter der Rubrik „Werbung in eigener Sache“ verbuchen.

Bis November stellt Kuhse seine Bilder und Grafiken in der Galerie Wildeshausen noch aus. Am 30. Oktober wird von 15.30 bis 18 Uhr ein Galeriekaffee inmitten der Bilder stattfinden. Die Galerie ist freitags von 19 bis 22 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung geöffnet.