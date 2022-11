Vernissage bei Berlinicke: Fantastische Welten und alte Höfe

Von: Ove Bornholt

Künstler Hans-Jürgen Reichelt (2. von links) diskutiert mit Vernissage-Besuchern über seine Werke. © Hansemann

Hans-Jürgen Reichelt stellt Radierungen in der Galerie Berlinicke in Wildeshausen aus: Der Künstler aus dem Erzgebirge überzeugt mit viel Liebe zum Detail.

Wildeshausen – Wer sucht, der findet: Jede Menge oft amüsante Details verbergen sich in den Radierungen des Künstlers Hans-Jürgen Reichelt, der nun zum ersten Mal in der Galerie Berlinicke in Wildeshausen ausstellt. Die Schau wurde am Freitagabend eröffnet.

Auf Reichelts Internetseite steht, er sei „ein Erzähler, der die Gegenstände bis ins Kleinste in ihrer optischen Anschaulichkeit wiedergibt“. Die 54 großformatigen Radierungen, die an der Harpstedter Straße zu sehen sind, zeigen meistens Gebäude und Landschaften – immer mit viel Fantasie. Da ist zum Beispiel der Antiquar. Eine Figur, die Reichelt gleich auf mehreren Werken um die Welt schickt. Von Ozeanien bis Timbuktu bereist der Mann ferne Länder, angefüllt mit Referenzen an fremde Kulturen. Absolut sehenswert und wie bei allen Radierungen gibt es immer noch ein kleines Detail, das dem Auge beim ersten, zweiten und dritten Blick entgangen ist.

Künstler verwendet Motive aus dem Erzgebirge

Immer wieder hat der 1956 im Erzgebirge (Sachsen) geborene Reichelt verfallene Gebäude als Motiv verwendet. Zum Beispiel das Gasthaus „Zum schwarzen Hund“, vor dem dann – natürlich – ein ebensolches Tier sitzt. Manchmal werden auch Innenansichten präsentiert, von Räumen mit schadhaftem Putz, alten Plakaten und Rissen in den Wänden. Auf anderen Werken sind Bauernhäuser mit Fachwerk zu sehen, die ihre besten Tage hinter sich haben. Da fehlt ein Teil des Dachs. Auch die Menschen, die dort einst lebten, sind nicht zu sehen. Allzu düster oder trostlos wirken die Motive jedoch nicht. Zum einen wegen der vielfältigen Details, zum anderen wegen der gelungenen Abstufung der Grautöne.

Für die aufgegebenen Höfe hat sich der Künstler an realen Vorbildern aus seiner Umgebung orientiert. Nach seiner Kindheit und Jugend im Erzgebirge studierte Reichelt Restaurierung für baugebundene Kunst in Potsdam. Seit 1986 fertigt er Radierungen an und ist seit 1990 als freischaffender Künstler aktiv.

„Wimmelbild“-Charakter der Radierungen

„Wir freuen uns, mal wieder Radierungen zeigen zu können“, sagte Galeristin Bettina-Maria Berlinicke im Vorfeld der Ausstellungseröffnung. Das sei ja mittlerweile eine „verlorene Kunst“. Sie hob hervor, dass Reichelt bei vielen Werken mit Einzelstrichen gearbeitet hat. Stunde um Stunde muss er in die Radierungen gesteckt haben. Berlinicke schätzt den speziellen Humor des Sachsen und den „Wimmelbild“-Charakter seiner Werke. Über einen Katalog war sie auf den Künstler aufmerksam geworden.

Die Ausstellung ist die letzte in diesem Jahr und bis Ende Januar bei Berlinicke zu sehen. Für Sonntag, 22. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr ist ein Galeriekaffee inmitten der Bilder geplant. Die Ausstellung ist nach Vereinbarung unter Telefon 04431/3164 sowie freitags von 19 bis 22 Uhr geöffnet.