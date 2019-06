Vermögen offenlegen

Klinikausbau: Transparenz gefordert

+ Das Johanneum soll erweitert werden. Foto: dr

Wildeshausen – Die Stiftung Johanneum kann grundsätzlich damit rechnen, dass sich der Landkreis Oldenburg an den Kosten des 37,8 Millionen Euro teuren Ausbaus des Krankenhauses beteiligt. „Wir werden uns generell beteiligen“, berichtete Landkreis-Pressesprecher Oliver Galeotti, nachdem am Montag der Kreisausschuss getagt hatte. „Höhe und Ausgestaltung des Zuschusses müssen aber separat entschieden werden.“ Den Politikern und der Kreisverwaltung erschließt sich nach Angaben von Galeotti nicht, wie es innerhalb von kurzer Zeit zu einem Anstieg der veranschlagten Investitionskosten um zwei Millionen Euro gekommen ist. „Vor einer Entscheidung möchten wir die Ertrags- und Vermögenslage der Stiftung kennen“, so Galeotti weiter. Entscheidend sei, was für den Ausbau notwendig sei und nicht, was sich die Stiftung wünsche.