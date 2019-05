Vermarktung von 47 Grundstücken am Spascher Sand Resort ab Herbst

Es fehlt noch der Erschließungsvertrag

+ © Rohde nburg Mit Baggern werden die alten Panzerstraßen sowie Bunker aufgebrochen. © Rohde nburg

Wildeshausen – 47 Grundstücke möchte die Spascher Sand Immobilien GmbH in Wildeshausen auf dem Gelände neben dem exklusiven Resort zur Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern vermarkten. Die Aufstellung des Bebauungsplans verzögert sich jedoch um mehrere Monate, da der Erschließungsvertrag mit der Stadt Wildeshausen noch nicht unterschriftsreif ist. „Wir sind in der finalen Abstimmung mit der Stadt“, erklärte Geschäftsführer Ingo Stritter auf Nachfrage. „Wir wollen dort Häuser in fantastischer, hochwertiger und exklusiver Ausführung haben und eine nachhaltige Planung auf den Weg bringen. Dafür braucht es manchmal etwas mehr Zeit.“