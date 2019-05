Verletzter Erpel hat keine Lust, sich einfangen zu lassen

Ein verletzter und flüchtiger Erpel aus Wildeshausen ist derzeit auf dem besten Weg, eine regional bekannte „Zeitungsente“ zu werden. Der Wasservogel beschäftigt nämlich seit knapp einer Woche sowohl die Wildeshauser Polizei als auch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg, den zuständigen Jagdpächter sowie den ehrenamtlichen Tierschutz.

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Der Erpel war Wildeshauser Bürgern im Bereich der Hunte und der Herrlichkeit aufgefallen. Anwohnerin Ulrike Becker hatte gehört, dass das Tier im Bereich des Nachtigallengangs von einem Auto angefahren worden war, sich aber danach nicht fangen ließ. Sie selbst entdeckte das Tier dann wenig später. Offenbar hatte der Erpel ein gebrochenes Bein, ließ jedoch niemanden an sich heran.

Hauptkommissare mit Pappkarton

Becker benachrichtigte die Tierschutzgruppe Oldenburg Land und die Polizei mit ihrem Fachbereich Umwelt, der für Tiere in Not zuständig ist. Die Beamten nahmen ihre Aufgabe ernst, denn grundsätzlich müssen sie sich um Tiere jeglicher Größe und Bedeutung kümmern, die als verletzt gemeldet werden. Außerdem befindet sich die Dienststelle direkt im Revier der Enten. So zogen die beiden Hauptkommissare Frank Wieting und Kevin Schwarzer mit einem Pappkarton los, um den Erpel behördlich in Gewahrsam zu nehmen und „erkennungsdienstlich“ zu behandeln.

+ Erpel auf der Flucht.

Der Wasservogel reagierte jedoch nicht wie gewünscht und entzog sich zweimal dem polizeilichen Zugriff. „Obwohl er verletzt war, konnte er noch sehr gut fliegen“, beschreibt Wieting den Misserfolg bei der „Festnahme“. Von der Flucht des Erpels wurden allerdings sehr schnell weitere Behörden informiert. Das Veterinäramt winkte ab, weil es sich um ein Wildtier handelt, die Untere Naturschutzbehörde nahm jedoch den Vorfall zur Kenntnis und informierte den Jagdpächter.

Kommissariat in Alarmbereitschaft

Unterdessen war am Wochenende das gesamte Kommissariat in Alarmbereitschaft. Zwei Kollegen einer Polizeistreife gelang es tatsächlich beim Vorbeifahren, in der Dunkelheit eine Gruppe von drei Enten vor der Alexanderkirche aufzuspüren. Der Zugriff erfolgte sofort und beherzt. Die beiden Beamten nahmen einen Erpel in Gewahrsam, während die anderen beiden die Flucht ergreifen konnten.

Ulrike Becker wurde über den Arrest informiert. Sie wiederum suchte schnellstmöglich die Tierärztin Kim Übermuth in Wildeshausen auf. Dort stellte sich allerdings heraus, dass der festgesetzte Erpel völlig gesund war, während sich der verletzte Vogel weiterhin auf der Flucht befand

Tier weiterhin auf der Flucht

Auch journalistische Recherchen konnten den Erpel bislang nicht dingfest machen, sodass er zur Pflege in die Wildtierstation Rastede gebracht werden könnte. Ein Redakteur unserer Zeitung entdeckte den Erpel am Dienstagmittag auf der Herrlichkeit. Als die Polizei eintraf, war auch Becker schon vor Ort und hatte Futter und Wassernapf bereitgestellt, weil das Tier mittlerweile einen entkräfteten Eindruck machte. Doch auch der erneute Versuch, den Vogel zu fangen, misslang.

Das verletzte Tier befindet sich deshalb weiter auf der Flucht und soll zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Mehr dazu demnächst.