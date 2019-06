Verkehrsverein optimistisch

Wildeshausen – Im Jahr 2018 haben 2 706 Personen an den Gästeführungen des Verkehrsvereins Wildeshausen teilgenommen. Das sind gut 1 000 weniger als 2017. Für des Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Gerold Ratz, ist das allerdings kein Grund zur Sorge – auch weil 2019 sehr viel besser angelaufen sei als das Vorjahr. „Allein gestern hatten wir sechs Führungen mit insgesamt 100 Teilnehmern“, sagte er. Die Zahlen kamen bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im „Wildeshauser Hof“ auf den Tisch.

Für den Rückgang macht der Verkehrsvereinsvorsitzende mehrere Entwicklungen verantwortlich. Wegen der Hitze seien vergangenes Jahr deutlich weniger Leute gekommen. Zudem konnten die beliebten „Bier- und Schnapsgeschichten“ wegen der beruflichen Neuorientierung einer Gästeführerin nicht im gewünschten Maß fortgeführt werden. Außerdem wurde das Rathaus saniert, weswegen drei Gruppen mit zusammen 60 Personen abgesagt werden musste. Zudem sank die Zahl der Kirchenführungen, die wegen des Festivals „Genuss am Fluss“ 2017 stark vertreten gewesen waren.

Ratz blickt auch wegen des Stadtjubiläums 2020 und des geplanten Urgeschichtlichen Zentrums (UZW) in der alten Feuerwehr optimistisch in die Zukunft. Das kommende Jahr „wird brummen“, ist er sich sicher. Was ihn allerdings umtreibe, sei die Zahl der Gästeführer. Das könnten gern ein paar mehr sein, findet er. Auch für neue Konzepte, zum Beispiel eine Tour auf Bulgarisch, sei der Verein offen.

Bei den Vorstandswahlen wurde das komplette Gremium aus Ratz, seinem Stellvertreter Jörg Reichel, Schriftführer Leo Kurth, Schatzmeister Rolf Meyer, Pressewart Peter Müller sowie den beiden Beisitzerinnen Bärbel Zeratzki und Ursula Klawonn für zwei Jahre wiedergewählt. bor