Verkehrssituation in Wildeshauser Innenstadt erneut im Fokus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Kritisieren die Verkehrssituation an der Westerstraße: Grit Theißen und Marcel Heinig von der „Brautbude“. © -

Wildeshausen – Wie viele Parkplätze benötigt die Wildeshauser Innenstadt, wie sollen die Einkaufsstraßen gestaltet werden, macht es Sinn, den motorisierten Verkehr zeitweise auszusperren? Diese Fragen beschäftigen die Politik, die Bürger sowie die Interessenverbände in Wildeshausen seit vielen Jahren. Neues Leben wird am Mittwochabend in die Diskussion kommen.

Die Fraktion „Pro Wildeshausen“ hat für die Sitzung des Bauausschusses (ab 18.15 Uhr im historischen Rathaus) einen Antrag mit der Überschrift „Verkehrsführung in der Innenstadt“ gestellt. Die Fraktionen und Ratsmitglieder mögen dazu im Vorfeld konkrete Überlegungen anstellen und Vorschläge formulieren, so „Pro Wildeshausen“ im Antrag. „Anlässlich der Beratung des Themas ,Attraktivitätssteigerung im Bereich Marktplatz, Hunte- und Westerstraße‘ im Bauausschuss am 23. Juni ergab sich eine fraktionsübergreifende Diskussion, die im Ergebnis gezeigt hat, dass aus Sicht der Politiker bezüglich der Verkehrsführung in der Innenstadt Handlungsbedarf besteht“, so „Pro Wildeshausen“. Dies habe auch die öffentliche Diskussion im Nachgang zu der Berichterstattung gezeigt.

Die Unternehmer Grit Theißen und Marcel Heinig haben seit rund einem Jahr einen von jahrelanger Diskussion unbelasteten Blick auf die Situation an der Westerstraße. Die beiden haben vor zwölf Monaten ihr Geschäfte „Die Brautbude“ eröffnet und erleben, wie Kunden mit der Situation umgehen. „Die Leute suchen oft langwierig einen Parkplatz hier an der Westerstraße und landen dann doch auf dem Gildeplatz“, hat Heinig festgestellt.

Kritisieren die Verkehrssituation an der Westerstraße: Grit Theißen und Marcel Heinig von der „Brautbude“. © Rohdenburg

Die beiden Geschäftsinhaber haben zudem den Eindruck, dass die meisten Autofahrer deutlich schneller als mit Schrittgeschwindigkeit auf der Westerstraße unterwegs sind. „Bei der Verkehrsführung gibt es hier oft Chaos. Da geht dann nichts vor und zurück. Es ist erstaunlich, dass noch keine Unfälle passiert sind“, sagt Theißen, die gerne auch mal die Ladentür offen hat. „Allerdings finden gerade Kunden mit Kindern, dass es hier ganz schön laut ist. Die fragen dann, wie wir das aushalten“, so ihre Erfahrung.

Die beiden Geschäftsleute haben von vielen ihrer Kunden gehört, dass diese sich einen deutlich ruhigeren Bereich – beispielsweise eine Fußgängerzone – wünschen. „Das wäre auch für die Cafés besser“, findet Heinig. „Die Leute sitzen ja derzeit direkt an der viel befahrenen Straße.“

Die beiden Geschäftsleute würden sich deshalb freuen, wenn auch die Diskussion auch über eine Einbahnstraßenregelung wieder mehr Fahrt aufnehmen würde. „Wir würden uns da auch gerne einbringen“, sagen sie. Es gehe darum den Charakter von Wildeshausen als Einkaufsstadt mehr zu stärken. „Und das sollte man nicht auf die lange Bank schieben“, betonen Heinig und Theißen.