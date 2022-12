Wildeshauser Millionär verkauft Porsche von Whitney Houston

Von: Dierk Rohdenburg

Auf dem Beifahrersitz liegt die Biografie von Whitney Houston: Rolf Hilchner in seinem Porsche 964, der nun verkauft werden soll. © Rosier

In diesen Tagen wird ein Porsche 964 zum Verkauf angeboten, der der vor zehn Jahren verstorbenen Pop-Soulkünstlerin Whitney Houston gehört hat.

Wildeshausen/Oldenburg – Was diese Nachricht mit Wildeshausen zu tun hat? Einiges, denn der Wagen stand rund ein Jahr lang in der Kreisstadt in der Garage und wurde von einem Wildeshauser gefahren: Rolf Hilchner, Gründer und Aufsichtsrat der „//CRASH Unternehmensgruppe“ in Rastede und neuer Besitzer der alten Lohgerberei („Die Gerberei“) in Wildeshausen, bezeichnet sich als autoverrückt und hat sich den Wagen im Jahr 2021 von einem Autohändler aus Karlsruhe gekauft. Über den damaligen Preis bewahrt Hilchner Stillschweigen. Vor rund zehn Jahren war der Porsche aber schon einmal für 42.000 Dollar versteigert worden.

Whitney Houston © dpa

Inzwischen ist der Preis deutlich gestiegen. Der Wagen wird seit Dienstag vom Rosier Classic Sterne-Center in Oldenburg für 109.110 Euro (in Anspielung auf das Modell 911) angeboten. Praktischerweise zu einem Zeitpunkt, zu dem ein neuer Film über die im Alter von 48 Jahren verstorbenen weltbekannten Sängerin in den Kinos anläuft. „I Wanna Dance With Somebody“ nimmt das Publikum ab Donnerstag, 22. Dezember, mit auf eine emotionale Reise durch Houstons Karriere und Musik – mit vielen ihrer größten Hits.

Der Porsche wurde auf Whitney Houstons Firma zugelassen

Erstmals zugelassen wurde der Porsche 1991 auf die Firma Nippy Inc. Diese gehörte der Soul- und Popsängerin Whitney Houston. Der Wagen hatte rund 10.000 Kilometer auf dem Tacho, als er 1996 nach Florida verkauft wurde. Vor Hilchner nannte ein Texaner den Porsche sein Eigentum. Das weiße Cabriolet hat 250 Pferdestärken und beschleunigt nach Angaben seines aktuellen Besitzers von 0 auf 100 in 6,4 Sekunden.

Die Inspektionsbescheinigung, die beweist, dass Whitney Houston Besitzerin des Porsche wahr. © Hilchner

Auf Wildeshauses Straßen macht das wenig Sinn, dennoch war Hilchner gerne mit dem Auto in der Region unterwegs. Warum er ihn jetzt verkaufen möchte? „Ich habe mir einen außergewöhnlichen Porsche 964 WTL gekauft. Der gefällt mir noch besser“, sagt er. „Da ist es schon in Ordnung, wenn ich nicht mehr den früheren Wagen von Whitney Houston besitze.“

Auf dem Beifahrersitz liegt eine Biografie über Whitney Houston

Hilchner hat die Sängerin nie live gesehen. Den Film „Bodyguard“, in dem sie mitspielt, findet er gut. Auch der Titelsong „I Will Always Love You“ gefällt ihm. Im Kassettenfach in der Mittelkonsole des weißen Porsche Cabriolets steckt der Soundtrack zum Film „Bodyguard“. Die Biografie über Whitney Houston hat Hilchner ebenfalls mit zum Autohändler gebracht.

Beides wechselt im Falle eines Kaufes natürlich den Besitzer. Geändert wird allerdings das Autokennzeichen. Aktuell steht dort hinter dem OL für den Landkreis Oldenburg ein WH für Whitney Houston als Erinnerung an die prominente Vorbesitzerin.