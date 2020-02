Vergewaltigungsprozess geplatzt

Wildeshausen – Das Verfahren gegen den 26-jährigen Bremer, der sich seit Anfang des Jahres wegen sexueller Nötigung und versuchter Vergewaltigung in Wildeshausen vor dem Oldenburger Landgericht verantworten musste, ist geplatzt. Weil ein beisitzender Richter für längere Zeit erkrankt ist, kann die bei Strafprozessen erforderliche Drei-Wochen-Frist zwischen den Verhandlungen nicht mehr eingehalten werden.

Man werde sich zügig um eine Neuterminierung des Verfahrens kümmern, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag. Das Missliche: Das Verfahren, das nach mehreren Verhandlungstagen bereits kurz vor dem Urteilsspruch stand, muss dann ganz von vorne aufgerollt werden. Auch die junge Frau, die laut Anklage Opfer der Sexualtat geworden sein soll, muss noch einmal in den Zeugenstand. Schon beim ersten Mal konnte sie das Erlebte nur unter Tränen schildern. Jetzt bleibt ihr eine zweite Aussage wahrscheinlich nicht erspart.

Wie berichtet, bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe vehement. Die Staatsanwaltschaft ist sich dennoch sicher: Der Bremer sei der Frau am 21. Juli 2019 in der Diskothek „5 Elements“ in Wildeshausen auf die Damentoilette gefolgt und habe sie dort mit Gewalt massiv sexuell bedrängt. Dazu habe er sich in die Kabine gedrängt, die Westerstederin von hinten gepackt und ihr den Mund zugehalten. Dann habe er in den Intimbereich der Frau und an ihre Brust gefasst, so die Anklage.

Diesen Sachverhalt hatte die 21-Jährige in ihrer Aussage bestätigt. Um den Angeklagten von seinem Vorhaben abzubringen, habe sie schließlich in dessen Hand gebissen, so die Zeugin, die ebenfalls angab, schon den ganzen Abend über von dem Mann bedrängt worden zu sein. Der Beschuldigte indes hatte beteuert, niemals die Toiletten-Kabine betreten zu haben. Er habe die Frau auch nicht sexuell bedrängt. Das alles muss nun der neue Prozess klären. Wann das Verfahren neu starten kann, steht noch nicht fest. wz