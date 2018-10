Der Mut der Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft

Wildeshausen/Landkreis - Seit 25 Jahren gibt es Integrationsgruppen in den Kindertagesstätten im Landkreis Oldenburg. Bei einer Feierstunde im Kreishaus haben die Träger, Akteure und Eltern der Kinder am Mittwoch nicht nur Rückschau gehalten, sondern sich auch Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Eine Antwort hatte Erwin Drefs, Geschäftsführer der Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg, parat: So, wie es einst begonnen hatte.

Die Veranstaltung angestoßen hatten drei Eltern der Kita Hebbelstraße aus Sandkrug. Sie trugen kurze Gedanken von Müttern und Vätern vor, die ihre Mädchen und Jungen in einen integrativen Kindergarten schicken. Und bald wurde klar: Es ist für beide „Seiten“ nicht immer einfach: „Werden die behinderten Kinder nicht bevorzugt?“, hieß es da etwa. Aber auch: „Ist eine integrative Kita das Richtige, oder sollte es nicht doch besser eine Sondereinrichtung sein?“ – „Nimmt mein Kind die Verhaltensweisen der Behinderten an?“, lautete ein anderer Gedanke.

Kreis-Sozialdezernent Bodo Bode eröffnete die Veranstaltung, die mit dem Zitat „Die Welt reformieren heißt, die Erziehung reformieren“ des polnischen Pädagogen Janusz Korczak überschrieben war. Drei integrative Einrichtungen seien 1993 – somit kurz nachdem die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen worden waren – im Landkreis an den Start gegangen. Dies waren die evangelischen Kitas „Regenbogeninsel“ in Hude, Sandkrug und „Sternschnuppe“ in Wildeshausen, so Bode. Aber: „Damals sprachen wir noch nicht über Inklusion“. Ein Vierteljahrhundert später gibt es im Kreisgebiet 25 integrative Gruppen in Kitas, Krippen, Horten sowie Erziehungshilfegruppen. Ohne Mut und Durchsetzungsvermögen der Eltern und Erzieher wäre das nicht möglich gewesen, war er sich sicher: „Ohne Sie wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind“, sagte Bode. „Wir finden, das ist eine Erfolgsgeschichte, die es verdient, gefeiert zu werden.“ Doch dies müsse man stets aufs Neue betonen: „Mit der Integration sind wir nie fertig, wir werden immer gefordert sein.“

So sah es auch Drefs. Um die Sache voranzubringen, bedürfe es nicht zuletzt vielen Muts. Eben diesen habe der Landkreis Oldenburg seinerzeit aufgebracht. Auch sei es dort besser als in anderen Regionen gelungen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und dann gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Dieses vorbildliche Vorgehen sei denn auch in Zukunft wieder gefragt. Vor allem der Gesetzgeber sei gefordert, um einen Wandel „zu einer integrativen Kitalandschaft“ zu ermöglichen, mahnte Drefs. Doch bestünden da noch einige „Blockaden“. Stellschrauben gebe es genug: starre Strukturen, fachliche Unterstützung oder Heilpädagogen in allen Einrichtungen. Es müsse zudem viel mehr Geld investiert werden – nicht etwa, weil diese Arbeit teuer sei, „sondern, weil wir gut ausgebildete Kinder brauchen“. J fra